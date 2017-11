Lihajalostaja antoi mielenkiintoisen vastauksen asiakaspalautteeseen: "Siis eihän suomalainen liha ole maailman parasta"

Liperiläinen lihajalostajayhtiö Karelian Lihajaloste Oy herätti Facebook-tilillään aiemmin tällä viikolla julkaisemallaan vastauksella keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kun kuluttaja oli tiedustellut yritykseltä Facebookissa heidän tuotteidensa kotimaisuusastetta, oli vastaus osittaisesta asiallisuudestaan mielenkiintoinen.

"Tuote-etiketeissä lukee lihan alkuperämaa. Tosin mitä vikaa on ulkolaisissa lihoissa? Jos suomalainen liha olis maailman parasta, niin japanilaiset ostaisivat ne kaikki", yrityksen vastaus kuului.

Karelian lihajaloste Oy:n toimitusjohtaja Sami Puustinen, menikö tämä vastaus mielestäsi putkeen?

"Siis eihän suomalainen liha ole maailman parasta"

Miksi suomalainen liha ei sitten ole maailman parasta?

"Esimerkiksi saksalainen kinkku on parempaa. Se ei ole niin vetistä kuin suomalainen, eikä se haise navetalle, niin kuin suomalainen kinkku monestikin. Eurooppalainen liha on halvempaa, nyt suomalaisen lihan hinta on järkevällä tasolla, niin käytämme sitä"

Oletteko itse vieneet tuotteitanne Japaniin?

"Se nyt oli vaan heitto. Mutta Atriahan vie Kiinaan."

Olette poistaneet tämän keskusteluketjun Facebook-sivuiltanne. Miksi näin?

"Emme yleensä vastaa kysymyksiin Facebookin kautta. Kysymykset pitää esittää kasvokkain tai puhelimella. Facebook-kysymykset voi työntää perseeseen."

Verkkosivuillanne kerrotte, että käytätte tuotteissanne pääsääntöisesti kotimaista lihaa. Kerrotte käyttävänne myös kuitenkin tuontilihaa. Mikä tuotteidenne kotimaisuusaste on?

"Me käytämme 95 prosenttisesti suomalaista lihaa. Tuo viisi prosenttia tulee broilerista."

Karelian Lihajaloste Oy kertoo verkkosivuillaan, että yrityksen asiakkaita ovat suurkeittiöt, pizzeriat, ravintolat, leipomot sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Henkilökuntaa yrityksellä on sen verkkosivujen perusteella 20-28 henkilöä.