Onko suomalainen liha maailman parasta? Näin suuret lihayhtiöt kommentoivat

MT kertoi perjantaina liperiläisen lihajalostajan Karelian Lihajaloste Oy:n toimitusjohtajan Sami Puustisen lausunnosta, jonka mukaan suomalainen kinkku on saksalaista vetisempää ja haisee navetalle. Puustisen lausunto on aiheuttanut runsaasti keskustelua ja jopa pienimuotoisen kohun.

Atrian lihaliiketoiminnan tuoteryhmäjohtaja Tuomas Kujala sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hän halua suoraan lähteä kommentoimaan Karelian Lihajalosteen edustajan sanomisia.

Kujala kuitenkin toteaa, että suomalaiseen kinkkuun ei laiteta muunmaalaista lihaa enemmän vettä. Lihan vetisyydessä on hänen mukaansa kyse erilaisista tuotteista.

"Mihin vain maailmalla menee vähittäiskauppaan, sieltä löytyy tuotteita joissa on korkea lihapitoisuus. Sieltä löytyy myös tuotteita, joiden lihapitoisuus on alhaisempi. Se on se perustavaa laatua oleva ero", hän sanoo.

Lihaliiketoiminnan tuoteryhmäjohtajan mukaan ei voida siis missään tapauksessa yleistää, että suomalaisessa ja ulkomaisessa lihassa olisi eroa.

Kujala ei lähde ottamaan tarkemmin kantaa siihen, mistä ajatus ulkomaista lihaa vetisemmästä suomalaisesta lihasta voisi johtua. Hän kuitenkin korostaa, ettei lihan ominaisuuksia voi yleistää yhden tuotteen perusteella.

"Vaikkapa suurten markettien leikkelevalikoimissa on niin suuret erot, että jos sieltä vetää yksittäisen tuotteen kautta johtopäätöksen, meneekö se sitten oikein. Yksittäisen tuotteen kautta on mahdollista tehdä johtopäätöksiä kumpaan suuntaan tahansa", hän lisää.

Puustisen mukaan suomalainen kinkku haisee navetalle toisin kuin saksalainen verrokkinsa. Kujala toteaa, ettei hän ole ikinä huomannut, että suomalaisessa ja ulkomaisessa lihassa olisi tällaista eroa.

Onko suomalainen liha sitten maailman parasta? Atrian lihaliiketoiminnan tuoteryhmäjohtajan mukaan paremmuus on aina tietyllä tavalla subjektiivista.

"Jos mennään kysymään Ruotsiin, minkä maalainen liha on parasta, varmasti vastaus on ruotsalainen. Tilanne on sama missä tahansa muussa maassa", Kujala sanoo.

Kujalan mukaan tilanne muuttuu silloin, jos puhutaan lihan puhtaudesta. Siinä suomalainen liha pärjää hänen mukaansa maailmalla kenelle tahansa.

HK Scanin lihan kategoriajohtaja Mikko Järvinen sanoo, ettei suomalaisen kinkun mahdollista vetisyyttä tai hajua voida yleistää niin kuin Karelian Lihajaloste Oy:n edustaja on tehnyt.

Järvinen muistuttaa, että porsaanlihan vedensidontakykyyn vaikuttavat esimerkiksi genetiikka, ruokinta ja liikkuminen. Myös se, mikä rotu on kyseessä, vaikuttaa lihan koostumukseen.

"Noin sitä ei voi yleistää", Järvinen huomauttaa.

Suomalaisen porsaanlihan neutraali tuoksu ja puhdas maku ovat Järvisen mukaan ulkomailla vahvoja myyntiargumentteja.

"Navetan haju ei kuvaa todellisuutta", hän sanoo.

Kategoriajohtaja ottaa esimerkin Japanista. Maahan viedään suomalaista porsaanlihaa, joka syödään siellä raakana. Jos tuossa lihassa olisi jotain virheellisiä makuja tai hajuja, se huomattaisiin Järvisen mukaan hyvin nopeasti.

Siihen, mistä Karelian Lihajalosteen toimitusjohtaja on saanut käsityksensä suomalaisesta lihasta, Järvinen ei lähde ottamaan kantaa. Hän perustelee vaikenemistaan sillä, ettei tiedä arvioidun lihan rotua tai varastointiolosuhteita.

Järvisen mielestä suomalainen liha on maailman parasta. Hän perustelee näkemystään tarkkaan hallitulla ja valvotulla tuotantoketjulla. Suomalaisen porsaanlihan korkean laadun ja herkullisen maun varmistavat Järvisen mukaan esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tiukat kriteerit, hallittu ruokinta sekä lyhyet kuljetusmatkat.

Lue lisää:

Lihajalostaja antoi mielenkiintoisen vastauksen asiakaspalautteeseen: "Siis eihän suomalainen liha ole maailman parasta"