Miksi joutsenlippu puuttuu kotimaisesta tuotteesta? "Jos me laitetaan se, tavarasta ei tule enää katetta"

Kokkolassa päämajaansa pitävä Halpa-Halli liputtaa kotimaisuuden puolesta, mutta sillä on myös oma tuotemerkkiperhe: Ziip! Eli ”halpa”, englanniksi cheap.

Ziip on ollut Halpa-Hallin hyllyillä muutaman vuoden, ja kärkituotteena on maito. Sen purkittaa Juustoportti, jonka kotipaikkakunnalla Jalasjärvellä ja lähiseudulla onkin tilanne, että samassa kylmähyllyssä on meijerin merkkimaitoa ja vieressä halvempaa Ziip-maitoa.

Tuotteissa on Perheyritysten liiton merkki, maidossa Suomen lippu ja vain osassa Hyvää Suomesta -joutsenlippu. Miksi?

”Jos me laitetaan se, tavarasta ei tule enää katetta. Se on yllättävän kallis. Muutama sentti maidon hinnassa on valtava summa”, Halpa-Hallin toimitusjohtaja Janne Ylinen kertoo.

Pääsääntö Ziipeissä on kotimaisuus, sanoo Ylinen, ja nappaa käteensä meetwurstipaketin.

”Tämä on suomalaista lihaa, sen tekee Kotivara Oy. Meille ei tule Ziip-tuoretuotteisiin muuta kuin suomalaista.”

Paketissa lukee hevosenlihan alkuperästä kuitenkin, että ”kasvatettu ja teurastettu: useat EU-maat”.

”No, tästähän saadaan nyt oikein hyvä mediajuttu”, Ylinen sadattelee. ”Persana! En tiennyt, että siinä on ulkolaista lihaa.”

Ketju teettää myös vaatteita ja astioita Kiinassa omilla tuotemerkeillään.

