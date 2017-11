Tämän takia Hyvää Suomesta -merkki on kalliimpi osalle tuotteiden valmistajista

Omia tuotemerkkejään myyvä kauppa saa käyttää tuotteissaan Hyvää Suomesta -merkkiä, kun merkin kriteerit täyttyvät, ja yritys on maksanut Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenmaksun.

Yhdistyksen jäsenmaksu ja joka kolmas vuosi tehtävän auditoinnin hinta ovat ainoat kustannukset, jotka merkin käyttö aiheuttaa, ellei pakkausten uusimiskustannuksia oteta huomioon.

"Käsitys siitä, että merkki olisi pienelle yritykselle kallis, ei pidä paikkaansa", sanoo Ruokatiedon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Asunmaa.

Kysymys Hyvää Suomesta -merkin kustannuksista nousi esiin Halpa-Hallin toimitusjohtaja Janne Ylisen haastattelussa. Kaupan oman merkin tuotteissa ei kaikissa ole Hyvää Suomesta -merkkiä, vaikka ne olisivatkin kotimaisia.

”Jos me laitetaan se, tavarasta ei tule enää katetta. Se on yllättävän kallis. Muutama sentti maidon hinnassa on valtava summa”, Ylinen kommentoi.

Kaupan alan yritysten jäsenmaksu muodostuu kaavalla 0,0001 kertaa omien tuotemerkkien ruokamyynti kotimaassa euroina. Jos kauppa myy paljon ruokatuotteita, joista vain pieni osa täyttää Hyvää Suomesta -merkin kriteerit, merkki maksaa paljon tuotetta kohti.

Jos taas suuri osa ruokatuotteista saa merkin pakkaukseensa, kustannus tuotetta kohti on pieni. Summa lasketaan nimenomaan ruuan myynnistä tuotemerkin alla. Muiden tuotteiden myyntiä ei huomioida.

Elintarvikevalmistajille laskukaava on sama, jos niiden liikevaihto on yli 90 miljoonaa euroa. Valmistajien ruokamyynnin summaan ei lasketa mukaan kaupan merkkejä ja teollisuusmyyntiä.

Pienemmän liikevaihdon yritysten jäsenmaksu on määritelty liikevaihdon mukaan. Enimmillään, 70-90 miljoonan euron liikevaihdolla, yritys maksaa merkin käytöstä 4 800 euroa vuodessa ja pienimmillään, alle miljoonan euron liikevaihdolla, 275 euroa.

Tuottajajärjestöjen MTK:n ja SLC:n jäsenet saavat alennuksen Ruokatiedon jäsenmaksusta. Jäsenyys, ja oikeus käyttää Hyvää Suomesta -merkkiä, maksaa heille 137,5 euroa vuodessa.

Merkkiä tuotteissaan käyttävät yritykset auditoidaan joka kolmas vuosi. Se maksaa yritykselle 200 tai 600 euroa.

Hyvää Suomesta -merkin vaatimukset:

- tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa

- raaka-aineesta vähintään 75 % on suomalaista

- liha, kala, muna ja maito 100 % suomalaista

- jos tuotteessa on vain yhtä ainesosaa, raaka-aineen on oltava 100 % suomalaista

Ruokatiedon jäsenmaksutaulukko kokonaisuudessaan

