Mikko Kärnä arvostelee Keskoa: "Häpeämätöntä kuluttajan harhaanjohtamista"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä arvostelee Keskoa kuluttajien harhaanjohtamisesta ja suoranaisesta valehtelusta.

"Keskon sivuilla ilmoitetaan isoilla kirjaimilla, että kotimainen tuote on aina etusijalla esimerkiksi Pirkka-sarjaan. Pötypuhetta. Suomessakin valmistetaan kananugetteja, mutta silti Kesko kaupittelee Puolassa valmistettuja ja ties missä tuotetusta lihasta tehtyjä salmonellanugetteja Pirkka-brändin alla", Kärnä toteaa tiedotteessa.

"Kuluttajia johdetaan harhaan myös Pirkan salaateilla. Tuotteen etupuolella lukee isoilla kirjaimilla "valmistettu Suomessa". Se tarkoittaa kuitenkin vain sitä, että salaatit on pesty ja pakattu Suomessa, mutta ne on voitu tuottaa esimerkiksi Romaniassa. Tällainen on häpeämätöntä kuluttajan harhaanjohtamista", hän jatkaa.

Kärnä muistuttaa, että kotimaisuus on tärkeä kuluttajien ostopäätöstä ohjaava seikka ja suuret ketjut tietävät tämän. Siksi ne käyttävät kansanedustajan mielestä kaikki mahdolliset lainsäädännön porsaanreiät hyödykseen.

"Jos Kesko on sanojensa mittainen, se ilmoittaa nyt nopeasti luopuvansa kaiken muun siipikarjan kuin suomalaisen myymisestä. Ratkaiseeko raha vai kuluttajien terveys ja turvallisuus? Tuntuuko muutaman prosentin parempi kate todella hyvältä vielä siinäkin vaiheessa, jos ensimmäinen lapsi menehtyy salmonellaan syötyään Pirkan kotimaisuudella markkinoitua ulkolaista moskaa?", Kärnä kysyy.

