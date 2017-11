Raportti: Yksin Kiinan vuotuinen ruokahävikki riittäisi ruokkimaan 100 miljoonaa ihmistä

Kiinassa päätyy syömäkelpoista ravintoa jätteeksi ja haaskuun vuosittain 35 miljoonaa tonnia. Tällä määrällä pystyttäisiin ruokkimaan 100 miljoonaa ihmistä vuoden ajan.

Luvut käyvät ilmi torstaina julkistetusta raportista, jonka on laatinut kansainvälinen ruoka- ja vesikriiseihin erikoistunut tutkimuslaitos Future Directions International (FDI). Raportista kertoo Foodnavigator Asia -verkkolehti.

FDI:n mukaan ruokahävikistä hieman alle puolet syntyy maataloudessa ja teollisuudessa sekä kuljetuksissa, ennen kuin ruoka tai sen raaka-aineet päätyvät kauppoihin tai ravintoloihin. Yli puolet on kauppojen, ravintoloiden tai kuluttajien hävittämää syömäkelpoista ruokaa.

Kaikkein tuhlailevimmin ruokaa käsitellään ravintoloissa. Ravintolat aiheuttavat peräti kymmenesosan kaikesta ruokahävikistä.

Myös maan eri väestöryhmien välillä on suuria eroja: maan suurin etninen ryhmä, han-kiinalaiset, on tuhlailevaisinta, Länsi-Kiinassa elävät uiguurit puolestaan säästäväisimpiä.

Foodnavigator Asian haastattelema FDI:n tutkimusjohtaja Mervyn Piesse katsoo, että maatalouden koneellistuminen vähentäisi osaltaan ruokahävikkiä. Niin ikään suuri merkitys on kuljetusten ja varastoinnin kehittämisellä.

Vaikka Kiinan ruokahävikki kuulostaa valtavalta, se ei kuitenkaan vedä vertoja länsimaisille tavoille. Luonnonvarakeskus Luke on laskenut, että Suomessa syömäkelpoisesta ruuasta päätyy jätteeksi 10–15 prosenttia.

Koko maailmassa osuus on vielä huomattavasti suurempi, 30 prosenttia.

Kiinan 35 miljoonaa tonnia vastaa todellisuudessa vain kuutta prosenttia kaikesta maassa tuotetusta ruuasta.

Jokaista kiinalaista kohti ruokaa haaskataan maassa runsaat 25 kiloa vuodessa. Luku on hyvin vaatimaton verrattuna Suomeen, jossa vastaava luku on yli 62 kiloa. Suomessa yksistään kotitalouksissa syntyvä ruokahävikki on 22–29 kiloa.

Kiinassa on vajaat 1,4 miljardia asukasta, Suomessa 5,5 miljoonaa.