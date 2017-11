S-ryhmän Oksa kiisti epäreilut kauppatavat ruokakeskustelussa – Yleisö tiivisti: "En se minä ollut, se oli Pirkka"

"Tässä tilaisuudessa on tullut sellainen tunnelma, että en se minä ollut, se oli Pirkka", kommentoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelija Niko Hautala S-ryhmän valikoimajohtajalle Antti Oksalle, kun tämä oli runsaan tunnin ajan kestäneessä ruokaketjukeskustelussa kiistänyt S-ryhmän käyttävän minkäänlaisia epäreiluja kauppatapoja.

Esiin oli nostettu muun muassa, että kauppa muuttaa yksipuolisesti toimitussopimuksia, hyödyntää omien merkkiensä sopimustuotannossa saatuja tuotantohintojen tietoja ja laskuttaa tavarantoimittajilta tuhansia siitä, että nämä saisivat ylipäänsä tuotteensa hyllylle.

Tällaisia keinoja S-ryhmä ei Oksan mukaan käytä, vaan toimii reilujen pelisääntöjen mukaan.

Maataloustuottajien keskusjärjestön edustaja, lakimies Marica Twerin, ihmetteli, miten on mahdollista, että esimerkiksi kaupan omiin tuotteisiin liittyvät kauppatapaongelmat ovat käyneet ilmi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksistä, mutta mitään pulmia ei S-ryhmällä ole.

"On mielenkiintoista jos kaikki mitä KKV:n selvityksistä on käynyt ilmi, koskee teidän kilpailijaanne mutta ei teitä", Twerin sanoi.

Suomen päivittäistavarakaupan suurin ketju on S-ryhmä, joka myy noin 47 prosenttia ruuasta. Toinen jättiläinen on Kesko. Kolmas, näitä selvästi pienempi haastaja on Lidl.

Oksa vakuutti, että halpuuttamisen myötä kaupan osuus ruokaketjun tulonjaosta pienenee koko ajan. Tätäkään ei Twerin niellyt.

"Kaupan osuus muka pienenee. Tilastot osoittavat, että se on tuottajan osuus, joka pienenee."

Kauppaa myös kiiteltiin tilaisuudessa: esimerkiksi siitä, että se myy kotimaisia lihoja ja maitotuotteita.

"Tuoreen lihan myynnissämme kotimaisuusaste on 97 prosenttia. Tuontilihaa on erikoistuotteissa", Oksa totesi.

Hän peräänkuulutti ruokaketju- ja tulonjakokeskusteluun yhteistyötä ja sovinnollisuutta.

"Julkisuudessa on esitetty hirveän paljon täysin käsittämättömiä väitteitä kaupan toiminnasta. Totta kai ongelmia voi olla käytännön tasolla, mutta toivon, että asioissa mennään eteenpäin."

Atria Suomen varatoimitusjohtaja Jari Leija tähdensi myös elintarvikeyritysten vastuuta kannattavuudesta ja hinnoittelusta.

"Ei kauppa tule sanomaan, että pistäkää oikeat hinnat, vaan tämä on myös teollisuuden kurinalaisuuskysymys. Aika paljon on asioita myös omissa käsissä", hän totesi ja lähetti terveisiä kilpailijan HK Scanin leiriin: "Voisi opetella laskemaan." MT kertoi toissa viikolla HK Scanin hinnoitteluongelmista.

Ilmajoen ruokakeskustelun järjestivät Seinäjoen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijat. Lue lisää aiheesta keskiviikon MT:stä.