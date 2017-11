”Suurin uhka ei ole tuontiliha” – S-ryhmä haastaa lihantuottajat miettimään kokkaajien toiveita

Ilmajoella ruokakeskustelun järjestäneet maatalousopiskelijat olivat kiinnostuneita kuulemaan, millaiset maatalousalan näkymät ovat kaupan ja teollisuuden silmin. Onko tulevaisuus sirkoissa vai mihin alalla uskaltaa investoida?

"Suomalaisen ruuan suurin uhka ei ole tuontiliha vaan etääntyminen kuluttajan tarpeista. Kotimaisen liha-alan pitää pystyä vastaamaan ruuanlaittajien tarpeisiin”, sanoi S-ryhmän tuoretuotteiden valikoimajohtaja Antti Oksa.

S-ryhmä on Suomen suurin ruokakauppaketju. Sen tuoreen lihan myynnissä kotimaisuusaste on 97 prosenttia. Tuontilihaa on erikoistuotteissa, Oksa selvitti.

Oksa kertoi S-ryhmän teettämästä kyselystä, johon vastasi yli 8 000 henkilöä. Siitä kävi ilmi, että kuluttajat eivät saa selvää siitä, mikä on terveellistä tai ympäristöystävällistä.

”Kysytään, onko hyvä syödä suomalaista naudanlihaa? Faktojen tuominen ruokapöytään on iso haaste.”

Kasvisbuumi on yksi nopeimmin kasvavista ruokatrendeistä, hän muistutti.

”30 prosenttia haluaa välttää punaisen lihan syömistä. Tämä on noussut ihan muutaman vuoden aikana.”

Atria Suomen varatoimitusjohtaja Jari Leija oli puolestaan vakuuttunut siitä, että liha-ala kulkee kohti parempaa kannattavuutta.

”Seuraavien kymmenen vuoden aikana sian ja naudan kysyntä tulee kasvamaan verrattuna edelliseen kymmenen vuoden jaksoon.”

Tätä hän perusteli kansainvälisellä lihankulutuksen kasvulla. Myös maitotuotteiden kulutus kasvaa.

Leijan mukaan erikoistuminen ja kansainvälistyminen ovat Atrialle tärkeimpiä asioita paremman kannattavuuden haussa.

Oksa totesi, että ruoka-alalle on myös iso mahdollisuus se, että ihmiset ovat yhä tarkempia ruokavalinnoissaan.

”Ruualla on iso merkitys. Ihmiset rakentavat identiteettiään ruokavalinnoilla.”