Kesko uskoo luomuruuan kysynnän vahvaan kasvuun

Luomutuotteiden myynti kasvoi jo viime vuonna 11 prosenttia K-ruokakaupoissa. Johtaja Ari Sääksmäen mukaan luomun kysyntä liittyy vastuullisuustrendiin. "Olemme halunneet helpottaa vastuullisia valintoja. Pienten lähituottajien tuotteita on paljon, ja myös reilun kaupan tuotteiden myynti on noussut."

Kauppias Markus Ranne Helsingin K-supermarket Hertassa on huomannut ilmiön myymälässään selvästi. "Luomutuotteiden valikoima kasvaa koko ajan. Erityisesti nuoret ostavat luomua."

Ranne sanoo suosivansa lähituottajia. "Ihmisistä on mukava ostaa tuotteita, joilla on kasvot. Meillä on valikoimassa lähes 20 000 tuotetta, ja jos asiakas kysyy jotain tuotetta, se otetaan valikoimiin pieneltäkin tuottajalta."

"Hyvällä tuotteella pääsee hyllyyn aina", Ranne lupaa.