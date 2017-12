Sotkamon kouluissa ei päästä vielä ensi vuoden alussa juomaan kevytmaitoa – kunnan päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen

Sotkamon kouluissa ei tarjota rasvaisempia maitotuotteita ainakaan hetkeen. Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksestä on nimittäin tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tarkalleen ottaen kyse on siitä, että Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on hylännyt oikaisupyynnön, joka sen päätöksestä on tehty. Nyt tuon oikaisupyynnön hylkäämisestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta vahvistetaan asia Maaseudun Tulevaisuudelle. Valitus on kirjaamon mukaan tullut torstaina 30. marraskuuta.

Valituksen on kirjaamon mukaan tehnyt Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Hallinto-oikeustuomari Minna Manninen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta arvioi, että asian käsittelyssä saattaa mennä vuosi tai jopa pidempään. Käytännössä rasvaisempia maitotuotteita joudutaan Sotkamossa odottamaan siis arviolta ainakin vuoden verran.

Sotkamon kunta teki aiemmin päätöksen, jonka mukaan kunnan peruskouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan voita ja kevytmaitoa margariinin ja rasvattoman maidon rinnalla ensi vuoden alusta.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ei ole asiaa sulattanut. Neuvottelukunta on muistuttanut, että kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia.

Lue lisää:

Rasvasota syttyi jälleen: Sotkamo haluaa tarjota lapsille voita ja kevytmaitoa – valtion ravitsemusneuvottelukunta hyökkää vastaan