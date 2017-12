Maaseutunuoret tempaisivat Jyväskylässä kotimaisen ruuan puolesta

MTK-Keski-Suomen maaseutunuoret jalkautuivat tänään tiistaina K-Citymarketiin Jyväskylän Seppälässä Kiitos kun ostat kotimaista -kampanjan tiimoilla.

"Haluamme tavata kuluttajia ja keskustella heidän kanssaan siitä, miksi kannattaa ostaa kotimaista ruokaa. Samalla avaamme ruuan alkuperämerkintöjä ja toisaalta myös kiitämme ihmisiä siitä, että he ostavat kotimaista"; MTK-Keski-Suomen järjestöagrologi Amanda Vesiaho kertoo.

"On tärkeää lisätä ihmisten tietämystä. Esimerkiksi avainlippu-merkki on enemmänkin kotimaisen työn merkki, mutta ei vielä takaa itse tuotteen kotimaisuutta. Hyvää Suomesta -merkki on kotimaisuusasteeltaan ehdottomasti paras", Vesiaho summaa.

Nuoria viljelijöitä jalkautui tiistaina Jyväskylään eri puolilta Keski-Suomen maakuntaa.

Mikko Veitonmäki isännöi Jämsän Koskenpäällä emolehmä- ja lihakarjatilaa.

"Mielestäni tällainen jalkautuminen ostoksia tekevien ihmisten pariin on oikein hyvä idea. Ihmiset pääsevät kyselemään meiltä viljelijöiltä maataloudesta", Veitonmäki sanoo.

Ruuan alkuperätiedon lisäksi maaseutunuoret jakoivat kuluttajille myös yleisempää maataloustietoa sisältävää materiaalia.

Tämän lisäksi kaupassa asioivat saattoivat osallistua maaseutunuorten viljantunnistusvisaan.

Keuruun Haapamäellä keräkaalia kasvattavan Saara Kässi-Jokisen mukaan kuluttajien asenteet kotimaista ruokaa kohtaan vaihtelevat suuresti.

"On paljon sellaisia, jotka pitävät kotimaisen ostamista tärkeimpänä kriteerinä ostoksia tehtäessä. Sitten toisaalta on myös porukkaa, jotka sanovat suoraan, etteivät piittaa ruuan alkuperästä tuon taivaallista. Mennään pelkän halvan hinnan perässä", hän toteaa.

Maito- ja emolehmätilaa Uuraisilla pyörittävä Sanna Ahonen pitää kampanjan ajankohtaa itsenäisyyspäivän kynnyksellä sopivana.

"Tavoitamme suuren joukon ihmisiä. Ideoimme kampanjaa jo viime keväänä, mutta päädyimme loppuvuoteen", Ahonen sanoo.

Maitotilallinen kantaa huolta maitotuotteiden liian alhaisena pitämästään kotimaisuusasteesta.

"Tuskinpa ihmiset edes tajuavat, miten paljon ulkomaisia maitotuotteita on näiden markettien hyllyillä."

Päivi Pekola-Heinonen Jyväskylästä pistäytyi maaseutunuorten infopisteellä.

"Kotimainen ruoka on tärkeä juttu. Ostan kauppareissuilla aina kotimaisia elintarvikkeita, ja toisaalta teen kaikki ruuat itse enkä osta valmisruokia", Pekola-Heinonen kertoo.

"Meillä on kakkosasunto Multialla. Maakellari on täynnä sieniä ja marjoja. Viljelemme siellä maalla itse myös yrttejä", kotimaisia elintarvikkeita suosiva keskisuomalainen kertoo.

Oikaisu 5.12. 19:00: Amanda Vesiaho on järjestöagrologi, eikä -agronomi, kuten tekstissä aiemmin väitettiin.