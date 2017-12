Ruotsalainen syö vuodessa 88 kiloa lihaa – määrä pysytellyt ennallaan jo vuosia

Ruotsalaisten ruokailutottumukset ovat muuttuneet huomattavasti sitten vuoden 1980. Lihan kulutus junnaa voimakkaan kasvun jälkeen paikoillaan, jalosteita syödään entistä enemmän, kasvikset maistuvat ja piilosokeria saadaan makeisista.

Vuosien 1980–2016 aikana ruotsalaisten lihankulutus kasvoi lähes 40 prosenttia 88 kiloon. Kilojen kertyminen tyssäsi vuonna 2010. Sen jälkeen lihamäärä lautasilla on pysytellyt 86–88 kilossa, kertoo Ruotsin maatalousvirasto Jordbruksverket.

Kuten Suomessa myös Ruotsissa iso osa lihakiloista on suosiotaan kasvattanutta siipikarjanlihaa. Sen sijaan sian- ja naudanlihan määrät ovat pysytelleet ennallaan.

Siinä missä liha ei enää maistu entiseen tahtiin, vihanneksia ja hedelmiä syödään yhä enemmän.

Jordbruksverketin tilastoista näkyy, että vuosina 1980–2016 vihannesten kulutus on kasvanut yli 100 prosenttia 82 kiloon ja hedelmien vajaan kolmanneksen 105 kiloon.

Maitotuotteiden yhteenlaskettu käyttö on vähentynyt, mutta tuotekohtaisia eroja on. Esimerkiksi maidon juonti on 30 vuodessa vajonnut 185 litrasta 109 litraan. Samaan aikaan juuston syönti on kasvanut.

Ruotsalaiset ovat vähentäneet sokerin käyttöä. 30 vuodessa määrä on tipahtanut peräti 69 prosenttia.

Vastaavasti piilosokeri on ujuttautunut ruokavalioon. Esimerkiksi suklaan, makeisten, virvoitusjuomien ja siiderin ampaisi voimakkaaseen kasvuun. Tosin vuoden 2000 jälkeen kehitys ei enää viranomaisten mukaan ole ollut niin dramaattista.

Viime vuonna ruotsalainen pisteli suuhunsa 15 kiloa suklaata ja makeisia.

Jordbruksverket muistuttaa, että virvoitusjuomien kulutuksesta ei pystytä erikseen katsomaan erilaisten kivennäisvesien osuutta.

Lue myös:

Liha ja tuoreet hedelmät maistuvat suomalaiselle – rasvaton maito jää juomatta yhä useammalta