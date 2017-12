Vaasan sitoutuu suomalaiseen rukiiseen – ruispalojen myyntiin tuli tänä vuonna melkoinen kasvu

Ruisleivän valitseminen tänä vuonna Suomen kansallisruuaksi oli leipomoyhtiö Vaasanille lottovoitto.

Valinta on näkynyt yhtiön mukaan erityisesti ruispalojen myynnissä: se kasvoi yli kymmeneksen. Ruispaloja valmistetaan 18,3 miljoonaa kiloa vuodessa.

Tänä vuonna Vaasan on leiponut Suomessa kaikki ruisleipänsä suomalaisesta rukiista. Siihen sitoudutaan myös jatkossa, vaikka Luonnonvarakeskus kertoi viime viikolla rukiin viljelyalan supistuvan ensi vuonna kolmanneksen (MT 13.12.).

”Meille on tärkeää, että tuotteemme on valmistettu kotimaisista raaka-aineista. Varmistaaksemme tämän olemme tehneet viljelysopimuksia noin 40 rukiinviljelijän kanssa ja tavoitteemme on lisätä määrää entisestään”, Vaasanin toimitusjohtaja Thomas Isaksson kertoo.

Viime vuonna kotimaisen rukiin osuus oli 80 prosenttia.

Isaksson kuvailee tätä vuotta ruisleivän renesanssiksi. Vaasan lanseerasi markkinoille myös uuden, ohuen version ruispalasta, josta tuli hänen mukaansa huippusuosittu.

”Menestys on ollut suorastaan sensaatiomaista”, Isaksson kuvailee. ”Uutuus maistuu erityisesti nuorille.”

Yhtiö aikoo panostaa tulevaisuudessa myös kotimaisiin kauratuotteisiin. Se investoi myös rukiin ja kauran terveysvaikutusten tutkimukseen.

Ruisleivän menestyksestä ja karppausbuumin hiipumisesta huolimatta kuluva vuosi on ollut Vaasanille raskas. Yhtiö sulki leipomonsa Kuopiossa, Tampereella ja Seinäjoella.

Leivonta haluttiin keskittää suurempiin ja tehokkaampiin yksiköihin. Samaan aikaan Vantaan leipomoon investoitiin 11 miljoonaa euroa ja Kiimingin ja Kuusankosken leipomoihin yhteensä 3 miljoonaa.

”Tämä oli brutaalia kehitystä. Valitettavaa mutta välttämätöntä”; Isaksson sanoo.

Nyt yhtiö työllistää 600 työntekijää Suomessa.

Virossa Vaasanilla on työntekijöitä 200, Latviassa 180 ja Liettuassa 420. Isakssonin mukaan 80 prosenttia tuotteista valmistetaan Suomessa, ja 93 prosenttia raaka-aineista on kotimaisia.

Vantaan leipomolla valmistetaan Vaasanin omia ja lisäksi kauppojen, esimerkiksi Lidlin, tuotemerkkejä eli private label -tuotteita.

Muualla kuin Suomessa valmistetaan esimerkiksi yhtiön paahtoleipiä.