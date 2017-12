Meijerijätit ryntäävät kilvan vegaanimarkkinoille – Juustoportti avaa kaurajuomatehtaan

Isot meijerit ovat kilvan siirtyneet valmistamaan kaurapohjaisia juomia. Valio tuo helmikuussa lusikoitavat, kaurapohjaiset tuotteensa.

Nyt meijeriyhtiö Juustoportti ilmoittaa avaavansa uuden tehtaan meijerin ja pääkonttorin yhteyteen Jalasjärvelle. Tehdas aloittaa tuotantotoiminnan tammikuun lopulla.

Vegaanisissa juomissa kotimaisuudessa onkin kohentamisen varaa. S-ryhmä kertoi kesäkuussa myyvänsä kahdeksan miljoonaa litraa vegaanisia juomia vuodessa, mutta vain 6 prosenttia niistä oli kotimaisia.

Juustoportin tuoreessa tehtaassa valmistettavista uusista kauratuotteista kotimaan markkinoille ehtii ensimmäisenä kylmästä myytävä kaurajuoma helmikuun alussa.

Kaurajuoma valmistetaan Juustoportin mukaan suomalaisesta gluteenittomasta luomukaurasta.

Tehtaan tuotanto on suunnattu sekä kotimaan markkinoille että vientiin. Juustoportilta kerrotaan, että elintarvikkeiden viennissä laadun ja maun lisäksi korostuvat myös säilyvyysajat. Yhtiö kertoo, että oikeanlaisilla suomalaisilla tuotteilla on hyvä vientipotentiaali ulkomailla, kunhan asiakas vain on oikea.

Tehdasinvestointi on jaksotettu useampaan osaan ja ensimmäinen osa maksaa lähes 10 miljoonaa. Henkilökuntaa tehtaassa tulee työskentelemään ensimmäisen osan ylösnoston jälkeen kymmenkunta, myöhemmässä vaiheessa enemmän.

Juustoportin tehdaspäällikön Marko Viitalan mukaan tehtaan ensimmäisen osan rakentaminen on tällä hetkellä koeajovaiheessa.

Oikaisu 20.12. klo 18:29: S-ryhmä möi kasvipohjaisia juomia kahdeksan miljoonaa litraa, ei kahdeksan litraa.