Katso tästä parhaat ohjeet kinkun paistoon

Jos kinkku on pakastettu, sulata se viileässä, mutta nosta huonelämpöön muutamaksi tunniksi ennen paistamista.

Työnnä kinkkuun lihalämpömittari, kun liha on riittävän sulaa. Paina mittari sivusta paksuimpaan kohtaan, ei kuitenkaan luuhun asti. Sisälämpötilan tulisi olla 4–10 astetta, kun laitat kinkun uuniin.

Kinkun voi paistaa sellaisenaan, paistopussissa tai ruiskuoreen paketoituna.

Nosta kinkku uuniritilälle nahka- eli kamarapuoli ylöspäin.

Laita ritilän alle reunallinen uunipannu. Kaada pannulle hiukan vettä ja lisää tarvittaessa kuumaa vettä. Veden ansiosta uuni pysyy hiukan kosteana.

Käytä matalaa paistolämpötilaa, 90–120 astetta.

Varaa paistoaikaa 1 1/2–2 tuntia kiloa kohti

Kinkku on kypsää, kun sisälämpötila on 77 astetta. Noin 80-asteisena se on perinteisen murea.

Kun poistat mittarin, tarkista valuvan nesteen väri. Kypsästä kinkusta valuu kirkasta nestettä. Jos neste on punertavaa, kinkku on vielä raaka.

Anna kinkun levätä hetki ennen kuin poistat mahdollisen verkon ja nahkan sekä osan rasvasta.

Kuorruta ja ruskista kinkkua 225 asteessa noin 10 minuuttia, jotta kinkku saa rapean pinnan.

Lue myös: Älä kaada kinkkurasvaa viemäriin – Pahimmillaan rasva voi tukkia putken ja saada vessanpöntön tulvimaan