Aarre: Tiesitkö, että joulun jälkeen joulukuusesta voi tehdä ruokaa?

Metsäkuusi (Picea abies), joulun tuoksuva, vihreä koriste, on käyttökelpoinen myös keittiössä. Jos sitä hoidetaan huolellisesti leikkokukkien tavoin ja sille annetaan riittävän suuri vesiastia, sen neulaset säilyvät vihreinä pitkään. Kun joulu on ohi ja on aika luopua kuusesta, sen oksat kannattaa hyödyntää. Jos joulukuusi on saanut riittävästi vettä ja lämpöä, se alkaa kasvattaa uusia vuosikasvaimia eli kerkkiä.

Kerkät ovat hyvin C-vitamiinipitoisia, tosin täysikasvuisissa neulasissa C-vitamiinia on vielä enemmän ja niiden maku on voimakkaampi. Kerkissä on flavonoideja, kalsiumia, magnesiumia, karoteenia ja kaliumia. Neulaset sisältävät muun muassa karoteenia sekä kivennäis- ja aromiaineita. Kerkät ovat tehokkaita antioksidantteja, ne virkistävät ja auttavat kevätväsymykseen.

Neulaset ja kerkät irrottavat limaa ja helpottavat yskän oireita ja hengityselinten tulehduksia. Kuusen haihtuvat öljyt lisäävät keuhkojen limakalvojen toimintaa. Kuusen terveysvaikutukset voi hyödyntää esimerkiksi nauttimalla sitä siirappina muutamia teelusikallisia päivässä. Siirappia voi käyttää myös teessä ja höyryhengityksenä kymmenen minuutin haudutusajan jälkeen.

Lue Aarteen jutusta kuusen terveysvaikutuksista ja ohjeet kerkkäsnapsin, -siirapin ja -jäädykkeen valmistukseen.