Tökkiikö joulukinkku jo? Marttaliitto antaa neuvot joulun jämien hyödyntämiseen

Moni ajattelee, että joulun pyhien jälkeen jouluruuat eivät enää ainakaan kovin hyvin maistu. Sen sijaan jo tapaninpäivän jälkeen saattaa tuntua siltä, että olisi aika keksiä jouluruokien tilalle jotain. Mutta mitä sitten, jos jouluruokia on kuitenkin jäänyt yli, ja niitä haluaisi vielä hyödyntää?

Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Marja Kuuteri kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että ensinnäkin jo joulun tarjoiluja suunnitellessa kannattaa arvioida mahdollisimman tarkkaan sitä, kuinka paljon jouluruokia menee. Myös joulun jälkeen kannattaa toisaalta pitää kirjaa siitä, kuinka paljon ruokaa on mennyt, jotta tarvittavien ruokamäärien arvioiminen olisi helpompaa.

Jouluruuista kinkku on Kuuterin mukaan yksi helpoimmista ruuista jatkohyödyntämisen näkökulmasta. Toiminnanjohtaja neuvoo, että kinkun voi käyttää esimerkiksi pyttipannussa tai kinkkukiusauksessa.

Helpohkoja hyödynnettäviä jouluruuan jämiä ovat myös kalat. Niitä voi Kuuterin mukaan hyödyntää kinkun tapaan kiusauksissa ja pyttipannussa ja muissa vastaavissa ruuissa. Toki kalat ja kinkun maistuvat vielä joulun jälkeenkin esimerkiksi leivän päällä tai vaikkapa munakkaissa.

Jatkohyödyntämisen kannalta vaikeimpia ovat toiminnanjohtajan mukaan laatikot. Joululaatikoiden jatkojalostamiseksi hänellä ei ole antaa toimivaa ohjetta. Hyödyntämisen sijaan Kuuteri neuvoo syömään laatikoista pois sen, minkä kukin ehtii ja jaksaa.

"Niiden jalostaminen on aika vaikeaa", hän sanoo.

Kuuteri neuvoo miettimään heti joulupyhien jälkeen jouluruokien hyödyntämismahdollisuuksia. Esimerkiksi silloin, jos kokonainen kinkku on nostettu pöytään moneen kertaan joulun aikaan, heti näin joulupyhien jälkeen sen käyttöikä alkaa jo olla lopussa. Toisaalta tilannetta kannattaa seurata jo pyhien aikanakin. Jos vaikka on heti nähtävissä, että kinkkua on liikaa, on siitä hyvä laittaa osa pakastimeen. Samoin kannattaa tehdä laatikoille.

"Ei kannata odottaa sitä hetkeä. että niille ruuille on ihan pakko tehdä jotain", Kuuteri muistuttaa.

Toiminnanjohtajan oma nyrkkisääntö jouluruokien suhteen on sellainen, että niitä syödään ainoastaan joulun pyhä, eikä yhtään pidempään.