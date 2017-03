Atria lisää syksyllä broileripakkauksiin merkinnän: Ei antibiootteja koko elinaikana

Atrian Perhetila-broilerpakkauksia on suurin osa eli 90 prosenttia Atrian broilertuotteista. Siipikarjaliiketoiminnan johtajan Matti Perälän mukaan Atria toimii merkinnöissä edelläkävijänä.

"Tämä on uusi asia, jonka keskustelu antibioottiresistenssistä on nostanut esiin", Perälä toteaa. Keskustelussa on todettu, että sekä ihmisten että eläinten kohdalla on tärkeää, että antibiootteja ei käytetä turhaan. Niiden liikakäyttö kiihdyttää antibioottiresistenttien eli antibiooteille vastustuskykyisten bakteereiden syntymistä.

Perälä arvelee, että muualla Euroopassa ei vielä ole vastaavaa merkintää, mutta Yhdysvalloissa merkintöjä on jo käytössä.

Atria Perhetiloilla lintujen terveyttä ylläpidetään eläinten hyvillä elinolosuhteilla, asianmukaisella ruokinnalla, huolellisella hygienialla sekä järjestäytyneellä eläintautien ehkäisytyöllä. Tavoitteena on huolehtia broilerien hyvinvoinnista niin tarkasti, että ne eivät sairastu infektioihin, joita on syytä lääkitä antibiooteilla.

Monissa maissa antibiootteja syötetään tuotantoeläimille rutiininomaisesti kasvun edistämiseen ja sairauksien ennalta ehkäisyyn. Näissä maissa lihasta löytyy antibioottiresistenttejä bakteereita, jotka voivat levitä ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä tai suoraan eläimistä.

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut antibioottiresistenssin leviämisen yhdeksi suurimmista globaaleista terveysuhkista.