ETL Hollannin myrkkymunista: Maahantuova yritys vastaa tuotteistaan itse

Elintarviketeollisuusliitto ETL on ollut yhteydessä sekä Tulliin että Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan selvittääkseen, onko Hollannista voinut tulla Suomeen hyönteismyrkyn saastuttamia kananmunavalmisteita.

Tullin vastuulla on näytteiden ottaminen Suomeen tuotavista tuote-eristä.

"Vastuu maahantuodusta tuotteesta on aina maahantuovalla yrityksellä", toteaa ETL:n toimialapäällikkö Elisa Piesala.

"Jos elintarvikevalmistaja on ostanut ulkomaista munavalmistetta maahantuovalta yritykseltä, tämän pitää olla yhteydessä maahantuojaan varmistaakseen, ettei raaka-aine sisällä hyönteismyrkkyjäämiä."

Hollannin myrkkykohusta huolimatta suomalainen kuluttaja voi Piesalan mukaan suhtautua elintarvikkeisiin rauhallisin mielin. Koska Suomeen ei saa salmonellavapauden vuoksi tuoda kuorimunia lainkaan Hollannista, myrkyn saastuttamia kananmunia on voinut tulla maahan vain kananmunavalmisteissa eli massana tai jauheena.

"Niissä on kyse muihin elintarvikkeisiin käytettävistä raaka-aineista. Kananmunan osuus valmiissa tuotteissa on varsin pieni, joten mahdollisen myrkyn pitoisuus on enimmilläänkin hyvin vähäinen."