ETT Merja Suominen Gerystä: Vanhuksia rahastetaan kuntien ruokapalveluilla

Dosentti Merja Suomisen mukaan vanhuksilla pitäisi olla mahdollisuus valita ateriapalvelu. Nykyisin monessa kunnassa kunta valitsee palveluntarjoajan, joka on usein kunnan oma keittiö, ja vanhukset maksavat jopa yli kymmenen euroa kotiin tuodusta ruuasta, kun vastaavan aterian saisi kaupasta muutamalla eurolla.

"Vanhukset eivät saisi olla maksumiehiä siinä, että kunta päättää ruuan toimittajan ja näin ylläpitää omia työpaikkojaan. Vanhuksella pitäisi olla valinnanmahdollisuus", Suominen vaatii.

Suominen toimii Gerontologinen ravitsemus Gery ry:ssä, joka on juuri saanut päätökseen Voimaa ruuasta -projektin. Siinä keskityttiin ikäihmisten ravitsemusneuvontaan.

Suomalaiset ikääntyvät nopeimmin Euroopassa 210—2030-luvuilla. Ikääntyneiden joukko siis kasvaa ja heidän toimintakykyynsä ja muistiongelmiin on kiinnitetty huomiota, mutta Suomisen mukaan ravitsemus on jäänyt vähemmälle. Sitä varten Gery-yhdistyskin on perustettu.

"Kotona asuvat vanhukset ovat entistä enemmän keskiössä. Heidän riittävä ravinnonsaantinsa tulee aina varmistaa", Suominen huomauttaa.

Ateriapalveluiden annokset eivät aina vastaa suosituksia. Suominen kertoo, miten Hämeenlinnan seudulla koehenkilö tilasi viikon ajan ruuat ateriapalvelusta. Proteiinimääräksi luvattiin 25—30 grammaa, mutta kun todelliset proteiinimäärät laskettiin, ne jäivät alle kymmeneen.

Valtioneuvoston asettama yhteistoimintaelin on parhaillaan selvittämässä, miten vanhusten valinnanmahdollisuutta ateriapalveluissa voitaisiin lisätä. Voisiko esimerkiksi valmisruokia ja palveluita käyttää vaihtelevasti?

"Se, että kunta kilpailuttaa, on osoittautunut huonoksi. On lisättävä valinnanvapautta ja katsottava hinta-laatu-suhdetta", Suominen vaatii.