Eviran virkamies Ylelle ruokahuijauksista: "Kyllä niitä on aina ollut"

Hevosenlihaskandaali vuonna 2013 herätti eurooppalaiset ruuan alkuperäväärennöksiin. Aamu-tv:ssä tiistaina Eviran ylitarkastaja Jussi Peusa toteaa, että olisi sinisilmäistä ajatella väärennösten alkaneen vasta silloin.

"Kyllä niitä on aina ollut. Kysymys on vain siitä, että ne on alettu ottaa vakavasti", hän sanoi Ylen haastattelussa.

Taloudellisen rikollisuuden lisäksi kysymys on vakava ennen kaikkea, koska kuluttajien terveys voi vaarantua.

Vaarallisia huijaukset ovat sen vuoksi, että ne voivat aiheuttaa pahoja allergisia reaktioita. Näin voi tapahtua, jos ruokaan päätyy raaka-aineita, joita kuluttaja ei voi puuttuvien tuotetietojen vuoksi edes epäillä.

Peusa arvioi Suomeen päätyvän väärennettyjä elintarvikkeita, vaikka varsinaisia huijauksia tuskin tehtaillaan Suomen maaperällä.

Sen sijaan ruuan alkuperään kohdistuvat huijaukset ovat meilläkin yleisiä. Esimerkiksi luvattomasti kalastetun kalan alkuperämaa saatetaan muuttaa.

Eniten väärennöksiä tehtaillaan Eviran arvion mukaan Kiinassa ja muualla Aasiassa. Myös Etelä-Euroopassa liiketoiminta kukoistaa.

Suomen viranomaiset tekevät aktiivisesti yhteistyötä keskenään ja muiden maiden kanssa, kuten Brasilian lihaskandaalin selvittäminen osoittaa. Jatkuvasti kehittyvä laboratorioteknologia auttaa selvittämään ruokaväärennöksiä.

Ylen toimittaja vieraili Pohjois-Irlannissa Global Institute for Food Security -tutkimuslaitoksen laboratoriossa, jossa selvitetään elintarvikehuijauksia. Niiden arvioidaan muodostavan kansainvälisesti jopa 40 miljardin arvosta liiketoimintaa vuodessa.

Ruotsalaislehti ATL kertoi toissa viikolla, että väärennettyä hevosenlihaa on edelleen kaupiteltu Euroopassa. Espanjassa on pidätetty ryhmä väärentäjiä.

