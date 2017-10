Fazer lisää kasviksia työpaikkaruokaloissa

Fazer uusii ravintoloitaan ja samalla ruokalistojaan ja koko konseptiaan seuraavien kahden vuoden aikana.

Syynä ovat ihmisten mielen- ja elämäntapojen muutokset: nyt arvostetaan elämyksiä, luontoa, terveellisyyttä ja rauhallista ruokahetkeä samaan aikaan, kun hikijumppa ja punttien nostaminen ovat vaihtuneet kokonaisvaltaisen hyvän olon etsimiseen.

Yhtiön ravintoloissa tämä alkaa näkyä niin, että lounastarjoilua kehitetään perinteisestä linjastosta torimaiseen Food & Co -konseptiin, jossa panostetaan ruuan esillepanoon, keittiöväen näkyvyyteen sekä luovuuden ja jaksamisen tukemiseen työpaikoilla.

Samalla slogan "luomme makuelämyksiä" on jatkossa "ruoka, jolla on merkitys".

Uudistuksessa keskeistä on tarjota enemmän kasviksia, sillä yhtiö haluaa tukea terveellistä syömistä, kertoo Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Jaana Korhola.

"Uskomme, että ruualla on merkitystä. Meihin itsemme ja planeettaan, jolla elämme."

Korholan mukaan kasvisten käyttö on yhteydessä hyvinvointiin, mutta lihakaan ole Fazerin mielestä epäterveellistä. Jokainen ruokailija tekee itse omat valintansa.

Kasvisten käytössä on kuitenkin Suomessa lisäämisen varaa, joten niihin panostetaan. Food & Co -konseptiin kuuluu erillinen Wicked Rabbit -"kaniosasto", jolla on tarjolla erilaisia vihanneksia, salaatteja, keittoja ja sellaista lämmintä kasvisruokaa, että sitä valitsevat lihansyöjätkin ihan tarkoituksella.

Esimerkkipäivänä Sanomatalon edelläkävijäravintolassa syötiin kaura-papurisottoa ja pinaatti-ricottacanneloneja ja liharuokana itse jauhettuja broilerikasvispihvejä.

Ensi vuonna työpaikkaruokaloihin on luvassa laitteita, joilla oman työpaikkaruokalan kasvisten kulutusta voi verrata muihin. Jo nyt tiedetään, että kulutus lisääntyy, jos kasvisruoka on linjastolla ensimmäisenä ja jos kasvikset ja hedelmät on pilkottu valmiiksi.

Myös kotimaisuutta korostetaan jatkossa nykyistä enemmän, kaupallinen johtaja Hannu Rahnasto kertoo. Yhtiön käyttämistä raaka-aineista yhdeksän prosenttia on nyt lihaa ja siitä 90 prosenttia kotimaista.

Kasvisten lisääminenkään ei suoraan tarkoita lisääntyvää vastuullisuutta ympäristöstä, jos ne tuodaan kaukaa, Rahnasto huomauttaa. Siksi niissä korostetaan kotimaisuutta ja käytetään esimerkiksi punajuurta ja lanttua.

Fazer on iso ruokavaikuttaja, sillä se syöttää suomalaisille päivittäin 130 000 ateriaa.

Muutoksia on tarkoitus tehdä yhtiön kaikissa 600 ravintolassa Amicat ja suljetut henkilöstöravintolat mukaan lukien.

Perheyhtiö aikoo myös kasvattaa kakkuaan julkisen puolen joukkoruokailussa. Tähtäimessä ovat päiväkodit, koulut ja vanhusten palvelutalot, ja tavoitteena vireyden, oppimisen ja hyvinvoinnin ruokkiminen.

Fazer tekeekin parhaillaan myös tutkimusta, jossa selvitetään sopivia aivoruokia erilaisiin tarpeisiin: oppimiseen, pitkiin monotonisiin työvuoroihin ja luovuutta vaativaan toimistotyöhön. Kansainvälinen ohjelma kulkee nimellä Fazer Brainhow.