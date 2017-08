Fine dining -ravintola muutti navettaan: “Tämmöinen luo uutta elämää tilalle”

Tamperelainen fine dining -ravintola C on avannut Kangasalle Rekolan tilalle pop up -ravintolan. Ravintola on avoinna lauantaihin asti.

Navettaravintolassa keittiömestari Ilkka Isotalon johtama keittiötiimi tekee ruokaa käsillä olevista raaka-aineista. Valtaosa ravintolassa hyödynnettävistä kasviksista on peräisin Rekolan biodynaamiselta tilalta.

Ravintolakokeilun ideana on ravintolan mukaan näyttää asiakkaille, mistä annosten raaka-aineet saapuvat. Toisaalta kokeilu toteuttaa ravintola C:n henkilökunnan haaveen maaseuturavintolan pyörittämisestä.

Annoksissa nautitaan pääasiallisesti kasviksia, mutta ruokalistalta löytynee myös Längelmäen kuhaa, haukea tai muikkua ja mahdollisesti myös rapuja. Koska Rekolassa kasvatetaan nautakarjaa, on valikoimassa ravintolan mukaan myös jotain siihen liittyvää. Annosten sisältö tulee kuitenkin olemaan yllätys sekä asiakkaalle että keittiötiimille, sillä raaka-aineiden saatavuus voi vaihdella.

Vierailla on mahdollisuus seurata ruuan valmistumista.

Rekolan tilan puutarhuri ja kouluttaja Henri Murto kertoo, että pop-up -ravintolan taustalla on Rekolan tilan ja Ilkka Isotalon seitsemän vuoden yhteistyö. Rekolan tila toimittaa tällä hetkelläkin pääosan Isotalon johtaman ravintolan kasviksista.

Kaksi vuotta sitten Rekolan tilalle päätettiin rakentaa kesäkeittiö muun muassa paikalla käyviä opiskelijoita varten. Navettaravintola sai alkunsa vuosi sitten, kun Isotalo näki kesäkeittiön.

"Ilkka totesi, että tässähän voisi pitää ravintolaviikon", Murto kertoo.

Murron mukaan ravintolamaailmassa on tällä hetkellä iso trendi se, että kokit haluavat ruuan alkulähteille. He haluavat Murron mukaan myös kertoa, miten ruokaa voi tuottaa kestävästi.

Murto on ravintolaprojektissa mukana hyvällä mielellä, vaikka viikko onkin jo tähän saakka ollut rankka ja intensiivinen.

"Tämmöinen luo uutta elämää tilalle. On hieno nähdä tyytyväisiä asiakkaita", Murto jatkaa.

Henri Murto lupaa, että navettaravintolakokeilu saa jatkoa ensi vuonna. Eri asia on, missä laajuudessa se toteutetaan.

"Ilkka sanoi, että ihmiset jo varailee pöytiä ensi vuoteen", hän naurahtaa.

Tänä vuonna navettaravintolaan ei enää oteta vastaan varauksia, sillä paikat myytiin loppuun arviolta viikossa.