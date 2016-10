Härkäpapua nyt eineksissä, tulevaisuudessa mahdollisuus korvata soija maidossa ja kaikessa muussakin

Härkäpavusta kehitellään kilpaa uusia elintarvikkeita. Alkuvuodesta tulivat markkinoille paljon huomiota saaneet Härkis ja Nyhtökaura, joissa on härkäpapu yhtenä ainesosana.

Härkäpapua on käytetty ainesosana muun muassa leivässä ja myslissä. Härkäpavusta ja tattarista tehtyä gluteenitonta pastaa on myös olemassa. Periaatteessa härkäpavusta voisi valmistaa kaikkea, mitä soijastakin, kuten maitoa, jogurttia ja jäätelöä.

Härkäpapua voi nyt löytää kauppojen kylmätiskistä perunasoselaatikon muodossa.

Helsingin Kalatalo Oy on lähtenyt mukaan kasvistrendiin. Se on kehittänyt perunasoselaatikon, jossa jauheliha on korvattu kotimaisella härkäpapurouheella.

Tuote on osa vegaanista valmisruokasarjaa. Härkäpavut tulevat laatikkoon Oitista ja perunat tulevat Pohjanmaalta.