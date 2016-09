Härkiksestä aiotaan iso bisnes: "Halusimme tuotteen, joka sopii olemassa oleviin resepteihin"

Se, että Härkis-härkäpapuvalmiste tuli markkinoille juuri nyt, kun kasviproteiinit ovat kovassa huudossa ja nyhtökaurasta on pulaa, on Tarja Ollilan ja Leena Saarisen mukaan ihan säkää. Härkiksen takana on Verso Food Oy, jossa Tarja Ollila on toimitusjohtaja ja Leena Saarinen hallituksen puheenjohtaja.

Ensimmäiset koeajot härkäpavusta tehtiin Taivalkosken myllyllä elokuussa kolme vuotta sitten.

"Haimme kasvijauhelihaa, mutta tuloksena oli jauhelihan näköistä kikkaretta, joka liukeni lämpimään veteen. Siitä kehitettiin myöhemmin härkäpapurouheseos", kertoo Tarja Ollila.

Viimein löytyi sopiva tuotantoteknologia ja tuotteesta tuli halutunlainen. Silloin painettiin kaasua, sillä nyhtökaura oli juuri tullut markkinoille. Nyhtökauraa vaan ei tahtonut saada mistään, mutta Härkiksen lanseerauksessa varmistettiin saatavuus ympäri Suomen.

Leena Saarisen mukaan kasvisproteiinituotteet eivät olleet kolme vuotta sitten ollenkaan tapetilla niin kuin nyt, mutta suuntaus oli havaittavissa. Ei vain Suomessa, vaan ympäri maailmaa: lihan kulutusta halutaan vähentää ja soijalle toivotaan vaihtoehtoja.

"Halusimme tuotteen, joka sopii olemassa oleviin resepteihin, niihin ruokiin, joita ihmiset muutenkin laittavat. Lisäksi halusimme kotimaisen kasviproteiinin", naiset korostavat.

Härkiksen härkäpapu viljellään Suomessa, mutta tuotteeseen käytetty herneproteiini ostetaan Euroopasta, koska sellaista ei Suomesta saa eikä Leena Saarisen mukaan edes kannata valmistaa. Härkiksessä on härkäpapua liki 60 prosenttia.

Verso Food Oy:n hallituksessa on kolme jäsentä ja Tarja Ollila oli pitkään ainoa palkattu työntekijä. Nyt palkattuja työntekijöitä on kolme. Leena Saarinen on kerännyt osakeyhtiöön noin parikymmentä yksityistä sijoittajaa ja yli kahden miljoonan euron pääoman.

Tuotekehitystä Verso Food tekee yhdessä Seinäjoen Foodwestin kanssa ja tuotannon se on ulkoistanut kauhajokelaiselle Domretorille, joka palkkasi juuri kaksikymmentä uutta työntekijää voidakseen valmistaa riittävästi Härkistä.

Verso ponnistaa jo ulkomaillekin. Se lanseerasi granola-tuotesarjan Englantiin Fava Mill - tuotenimellä. Pakkaustekstit ovat englannin lisäksi ruotsiksi, flaamiksi ja ranskaksi, mistä voi päätellä seuraavat vientimaat.

Härkistä ei vielä viedä, vaan yritetään ensin saada se tutuksi suomalaisille. "Mutta siitä on mahdollisuus tehdä vientituote — ja miksei tehtäisi?" Leena Saarinen heittää.

Lue lisää Nurmeksesta lähtöisin olevien siskosten yrityksestä perjantain Maaseudun Tulevaisuudesta.