Hartwall juhlistaa 100-vuotiasta Suomea – kotimaisista metsämustikoista tehty virvoitusjuoma myyntiin

Virvoitusjuomayhtiö Hartwall kunnioittaa Suomen juhlavuotta tuomalla markkinoille kotimaisista metsämustikoista tehdyn virvoitusjuoman. Loppuvuodeksi myyntiin tuleva Hartwall Jaffa Mustikka on valmistajansa mukaan tehty kotimaisten metsämustikoiden mehusta.

Hartwallilta kerrotaan Maaseudun Tulevaisuudelle, että he ostavat juomaan käytettävän mehun suomalaiselta Kiantama Oy:ltä. Mustikkamehun mustikan on kerätty Hartwallin mukaan pääosin Itä- ja Etelä-Suomesta.

Hartwallin mukaan syksyn uutuus vastaa kuluttajien kasvavaan kysyntään luonnollisista, kotimaisista raaka-aineista valmistetuista tuotteista. Lisäksi se tarjoaa yhtiön mukaan harvinaisen makuelämyksen virvoitusjuomamarkkinoilla.

”Hartwall Jaffa on aito oikea limonadi suomalaisille. Satavuotiaan Suomen kunniaksi halusimme tuoda markkinoille suomalaisen limonadin aidoimmillaan. Suomalainen metsämustikka oli luonnollinen valinta juoman mauksi, sillä se on uniikki raaka-aine ja maultaan aivan omaa luokkaansa”, Hartwall Jaffan tuotepäällikkö Mira Halonen sanoo tiedotteessa.

Virvoitusjuomien ja vesien tarjonta on kasvanut ja pirstaloitunut virvoitusjuomayhtiön mukaan vauhdilla viimeisten vuosien aikana. Samaan aikaan kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä ja raaka-aineista.

”Hartwall Jaffa Mustikassa on aitoa suomalaista mustikkamehua, johon marjat on kerätty kotimaan metsistä. Sato on aina arvoitus, joten virvotusjuomaakin on saatavilla vain rajoitettu erä”, Mira Halonen kertoo.

Halonen pitää mahdollisena, että Hartwall toisi myöhemmin myyntiin muitakin marjalimonadeja.

"Pyrimme aina kuuntelemaan kuluttajia ja vastaamaan toiveisiin. Luonnonmukaiset kotimaiset tuotteet kiinnostavat suomalaisia, joten on mahdollista, että samankaltaisia tuotteita nähdään myös tulevaisuudessa", hän sanoo.