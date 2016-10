Hartwall ujutti Lonkeronsa Aasian markkinoille

Hartwall on saanut kesällä käynnistämänsä Original Long Drink -juoman Aasian-viennin vauhtiin. Yhtiö tiedottaa, että suomalaisjuoma on myynnissä jo lähes kahdessatuhannessa myymälässä Japanissa, Taiwanissa ja Hong Kongissa.

Japanissa juoma on päässyt kolmen arvostetun premium-kauppaketjun valikoimiin.

Viime vuonna Hartwall ryhtyi viemään Original Long Drink -juomaa on viety Ruotsiin ja Hollantiin.

Jo nyt on yhtiön mukaan merkkejä siitä, että Aasiassa on tuotteelle kysyntää. Vientijohtaja Matti Ristolan mukaan myyntimenestys on jopa yllättänyt yrityksen.

"Esimerkiksi Hong Kongissa kysyntä on ollut niin suurta, että tuotteet on myyty monessa myymälässä jo loppuun. Lonkeron myynti on ollut yli kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi tunnetun kansainvälisen olutbrändin lanseeraukseen saman ketjun myymälöissä”, Ristola toteaa yhtiön tiedotteessa.

Myös Harwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen uskoo, että suomalaisbrändeillä on menestymisen mahdollisuudet myös maailmalla.

"Vienti on tärkeä osa kasvustrategiaamme ja panostamme siihen jatkossa entistä enemmän.”

Hartwall käynnisti Aasian valloituksen Japanissa Tokion Foodex-messuilta viime keväänä. Yhtiö osallistui messuille osana Food from Finland -hanketta.

”Original Long Drink sai messuilla valtaisan suosion. Potentiaaliset jakelijat alkoivat jopa kiistellä keskenään siitä, kuka saa aidon lonkeron jakeluunsa”, Ristola kertoo.

”Aidon lonkeron pitkä historia ja vahva menestys kotimaan markkinalla tuovat uskottavuutta tuotteelle, sillä ennen kuluttajaa pitää hurmata potentiaalinen jakelija”, sanoo Hartwallin Original Long Drinkistä vastaava tuotepäällikkö Eeva Ignatius.