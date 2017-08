Herkkujen Suomi -tapahtuma pääsi eroon juomakarsinoista

"Enää ei juoksuteta asiakkaita", iloitsee Syystoberista vastaava Pekka Kääriäinen.

MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi on hyvillään siitä, että seitsemän vuoden ajan elänyt unelma ruuan ja juoman yhdistämisestä toteutuu viimein tänä vuonna, kun Suomi 100 -juhlavuoden teema on syödään yhdessä.

Herkkujen Suomessa nelisenkymmentä lähiruuan tuottajaa esittelee ja myy tuotteitaan torstaista lauantaihin. Määrä on pudonnut viidenneksen aiemmasta, mikä johtuu MTK:n viestintäjohtaja Klaus Hartikaisen mukaan siitä, että Suomi on pullollaan erilaisia ruokatapahtumia ja siitä, että osallistuminen Helsingin tapahtumaan on melko arvokasta, vaikka itse paikkavuokra on kohtuullinen.

Tapahtuma haluttiin tänä vuonna siirtää elokuun lopusta sen alkuun, että tavoitettaisiin myös pääkaupungissa liikkuvia lomalaisia ja turisteja.

Herkkujen Suomi -tapahtumalla MTK haluaa nostaa esille kotimaisia raaka-aineita ja erikoistuotteita sekä auttaa tuottajia ja kuluttajia kohtaamaan toisensa.

"Yhä useampi on vieraantunut ruuan tuottamisesta, mutta lähiruokapuhe on tuonut ihmisille kaipuun ruuan lähteille", tietää Anni-Mari Syväniemi.

Tapahtuman avauksessa torstaina MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila ei pelkästään hehkuttanut lähiruuan ihanuutta, vaan muistutti, että tuottajahintoihin siirtyneet kauppojen halpuutuskampanjat ovat nakertaneet tuottajien tilipussia ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen on koetellut jaksamista.

Tuottajat ovatkin hakeneet lisätuloa muun muassa REKO-renkaiden, verkkokaupan, ruokapiirien ja omien myymäläautojen kautta. Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksen mukaan suoramyynti näyttäisi olevan edelleen kasvussa.

Herkkujen Suomeen on kutsuttu perjantaina myös kauppojen sisäänostajia tutustumaan pientuottajiin.

Herkkujen Suomi avoinna pe klo 10–20, la 10–19, Syystober ja Syödään yhdessä -tori pe ja la klo 10–01 Helsingin rautatientorilla.