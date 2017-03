Ihan itte tein! — Viittä vaille valmiit ruuat puskevat kauppoihin

Pullantuoksu huumaa jo ovelta ja leipuri myhäilee tyytyväisenä. Kotona leivotun oloiset tarjottavat valmistuvat hetkessä, kun käyttää valmista taikinaa. Sama toistuu ruuanlaitossa: valmiiksi pilkotut ainekset pannulle ja nälkäiset koulusta tulijat saavat nopeasti "kotona tehdyn" ruuan lautaselle.

Kun suomalaisten leivontahaluja tutkittiin tammikuussa 2017, niin selvisi, että suurin osa ihmisistä haluaisi leipoa useammin, jos se olisi helpompaa ja veisi vähemmän aikaa.

Kauppojen tuoteuutuuksissa näkyy vastaus kuluttajien toiveisiin. Leivontapuolella on totuttu pakastettuihin voi- ja piiras- ja piparkakkutaikinoihin ja pitsapohjiin, mutta Myllyn Paras toi markkinoille vielä ruokapiirastaikinat, joissa paistovalmis taikina on entistä helppokäyttöisemmässä muodossa — sitä tarvitsee tuskin kaulitakaan.

Moni on paistanut pullaa paistovalmiista pakastetaikinasta tai pannut valmiit pakastepullat pellille, mutta Fazerin uutuus on valmiiksi täytetyt Bake it easy -taikinarullat. Niistä voi leipoa eri muotoisia herkkuja ilman taikinakulhon sotkemista. Valmiita täytevaihtoehtoja on useita.

Helpon "itse tekemisen" trendi näkyy myös ruuanlaittopuolella. Apetitin Tuorekset-sarjassa kasvikset on valmiiksi kuorittu ja pilkottu, ei tarvitse kuin läväyttää pannulle ja kypsentää. Saarioinen puolestaan lanseerasi tammikuussa 5 vaille valmis -tuotesarjan, jossa ateria-aineksista valmistuu ruoka viidessä minuutissa.

Konsultti Isa Merikallio näkee tässä suuntauksessa ihmisten halun päästä helpolla, mutta kuitenkin syödä aitoa ja maistuvaa.

"Ja ne, jotka ovat lisänneet ruuanlaittoa kotona, sanovat syiksi edullisuuden ja sen, että tietää, mitä syö. Myös maku ja ruuanlaitosta pitäminen ovat monelle tärkeitä", Merikallio siteeraa Future Foundationin tutkimusta, jossa kyseltiin ruokatottumuksista viideltäsadalta suomalaiselta.