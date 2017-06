ISS:n lounasravintolat: Ei yhtään vegaanitoivetta Keski-Suomen yläpuolella

"Meille ei ole tullut yhtään vegaanitoivetta Keski-Suomen yläpuolelta", kertoo tuotepäällikkö Terhi Paldan ruokapalveluyritys ISS:ltä.

Paldanin mukaan vegaaniruuan kysyntä keskittyy pääkaupunkiseudulle ja on vielä vähäistä, mutta voimistumassa.

Toisaalta vegaaniuteen yhdistyy maidottomuus, ja se alkaa jo vaikuttaa siihen, että maidon kysyntä ja kulutus varsinkin kunnallisissa ruokailupalveluissa on laskenut.

"Nuoret ovat aika herkkiä. Jos joku sanoo, että finnit lähtee, kun lopetan maidon juonnin, niin siitä voi lähteä vyöry, että moni muukin lopettaa."

ISS ilmoittaa olevansa suomalaisen ruuan asialla. Sen käyttämät juurekset ja perunat ovat lähes aina suomalaisia ja maito, munat, broileri ja rypsiporsas aina suomalaista.

"Broilerin suhteen muut maat ovat ehdottomasti boikotissa", Paldan ilmoittaa.

Naudanlihassa haastetta on etenkin lihapullien lihan kotimaisuudessa. Syynä on Paldanin mukaan tuotannon väheneminen.

Toisaalta punaisen lihan tarjoaminen on supistunut yhteen kertaan viikossa. Broileria ja kalaa tarjotaan kumpaakin kahdesti viikossa.

Kehityspäällikkö Sanja Orrenmaan mukaan terveellisyys on vahvistuva trendi, mutta eri ihmisille se tarkoittaa eri asioita: toiselle kasvisvoittoisuutta, toiselle lisäaineettomuutta.

"Julkisissa kilpailutuksissa edellytetään, että ruoka on suomalaisten ravitsemussuositusten mukaista", Orrenmaa huomauttaa.

Terhi Paldan on ollut alalla 30 vuotta. Hänestä viime vuodet ovat olleet hurjaa vuoristorataa. "Ensin ruuan piti olla hiilaritonta, yhtäkkiä hiilarit ovatkin ok. Nyt on suosiossa vegaanius. Lehdistö ja some vaikuttavat vahvasti."

"Kaikki sanovat, etteivät syö paljon makkaraa, mutta kun tarjolla on uunimakkaraa tai nakkeja, niin silloin tyytyväisyys on huipussaan", Paldan naurahtaa.

Suomessa ISS Ruokailupalvelut on Antellin kanssa neljänneksi suurin ruokapalveluyritys Fazerin ja Sodexhon jälkeen. Sen liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa ja sillä on 400 työntekijää. Puolet sen ravintoloista on henkilöstöruokaloita, mutta kuntasektorin ja koulujen osuus kasvaa.

Kaikkiaan kyse on kansainvälisestä yrityksestä, joka toimii 53 maassa ja tuottaa ruokapalveluja 39 maassa.