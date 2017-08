Joskus näinkin päin: Ruotsalainen viininviljelijä huonommassa asemassa kuin Suomen kollega

Eteläruotsalaiset tilaviinien tuottajat ovat tuohtuneita maansa alkoholipolitiikkaan. Lain mukaan viinitilat eivät saa myydä tuotteitaan asiakkaalle mukaan.

Ainoa mahdollisuus on ohjata tuotteesta kiinnostunut asiakas lähimpään "Ruotsin-alkoon" eli valtion omistamaan Systembolagetiin.

"Tuntuu tosi hankalalta", kertoo ruotsalaisen Expressenin haastattelussa viininviljelijä Håkan Hansson asiakkaidensa reagoivan tähän rajoitukseen.

Hansson tuottaa tilaviiniä Ruotsin eteläisimmässä maakunnassa Skoonessa. Tilan sijainti on otollinen turistiryhmien vierailuille, joten Hansson haluaisi myydä viiniä myös turistien mukaan.

Tilalla vierailee säännöllisesti muun muassa japanilaisia, ranskalaisia, yhdysvaltalaisia ja brittejä.

Skoonen maakuntahallinto haluaisi lakiin muutoksen. Se teki kuukausi sitten Ruotsin hallitukselle esityksen kokeilusta, jossa tilamyynti sallittaisiin Skoonessa.

Expressen jatkaa aiheen käsittelyä pääkirjoituksessaan, jossa se arvioi tämänkin ehdotuksen törmäävän seinään.

Edellisen hallituksen keskustapuoluetta edustanut maatalousministeri kannatti tilamyyntioikeuksien laajentamista, mutta vaalitappion myötä hallitusvastuu siirtyi alkoholipolitiikan höllentämiseen karsaasti suhtautuvalle koalitiolle, pääkirjoituksessa todetaan.

Asian päällä tällä hetkellä istuva kansanterveysministeri Annika Strandhäll on vastannut parlamentissa aihetta koskeneeseen kirjalliseen kysymykseen, että hallituksella ei ole aikeita ottaa asiaa harkintaan.

Strandhällin mukaan perusteena on Systembolagetin monopoliaseman turvaaminen EU-jäsenyydestä huolimatta.

Miksi tällainen malli – monopolin rinnalla tilamyynti on sallittua – sitten toimii Suomessa, Expressen kysyy.

"Suomi on onnistunut yhdistämään Alkon alkoholimonopolin ja tilamyynnin, samaan aikaan kun maa on EU:n jäsen", lehti perustelee kysymystään.

Expressen lyttää pääkirjoituksessaan myös toisen argumentin, kansanterveyden, jolla nykykäytäntöä on perusteltu. Viinin noutaminen tilalta on huomattavasti vaivalloisempaa kuin käynti lähimmässä Systembolagetissa, lehti huomauttaa.

"Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa viinien myynti tilalta on kielletty", lehti muistuttaa. "Se on menetetty mahdollisuus niin ruotsalaiselle tuottajalle kuin turismillekin."