Joulu porisuttaa Marttojen chatissa – Kasvisbuumi ei ole noussut esille

Marttojen jouluchatissä on kysytty perinteisiä kysymyksiä laatikoiden, kinkun, taatelikakun ja riisipuuron valmistamisesta. Kasvisbuumiin ja vegaaniruokiin liittyviä kysymyksiä sen sijaan ei ole tullut, kertoo kehittämispäällikkö Teija Jerkku Marttaliitosta. Jonkin verran on haluttu tietää, miten laatikoita tai muita ruokia voi valmistaa gluteenittomana.

Ihmisiä mietityttää myös se, miten paljon ruokaa on hyvä varata ja kuinka kauan se säilyy.

Ruuanvalmistuksen lisäksi on kaivattu vinkkejä siivouksen sujumiseen. Ihmiset haluavat muun muassa tietää siitä, millaisilla aineilla voi puhdistaa saunan tai kylpyhuoneen.

Jerkku on muiden asiantuntijoiden kanssa vastannut kysymyksiin, joita heille on esitetty marttojen jouluchatissä. Tähän mennessä kysymyksiä on tullut runsas 200. Palvelu on auki vielä perjantaina 23. päivä kello 12–15. . Palvelu avattiin 12. päivä.

Martoilla ei aikaisemmin ole ollut chat-palvelua. Sitä jatketaan ensi vuonna niin, että se on auki torstaista perjantaihin, Jerkku kertoon.

Hänen mukaansa suunnitelmissa on, että vuoden mittaan avattaisiin lisäksi sesonkeihin keskittyviä chattejä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi pääsiäinen ja kevään juhlat

Maksutonta puhelinneuvontaa Martoilla on ollut tarjolla jo monta vuotta.

Lue myös:

Joulu on vegaanituotteille iso kysymysmerkki: "Ei ole yhtään käytännön kokemusta"