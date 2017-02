Juniorikokit harjoittelivat ensi viikon finaaliin Oulussa — pasta ja kana useimpien suosikit

Oulun kaupunki ja ravintolapalveluyritys Sodexo haastoivat oululaiset nelos- ja viitosluokkalaiset juniorikokkikisaan. Tavoitteena on opettaa lapsille, miten kouluruoka syntyy ja mistä eri maut tulevat.

Viime lokakuussa lapset alkoivat suunnitella reseptejä ja muodostivat tiimit. Tammikuussa kuusi tiimiä harjoitteli aterioiden valmistusta Martinniemen koululla ja finaali on viikon päästä torstaina.

Pikkumyyt-niminen ryhmä valitsi kilpailu­ateriaksi munakokkelin ja vesimelonisalaatin.

”Eka me ajateltiin ranskalaisia, mut ne on vähän epäterveellisiä. Munakokkeli on helppo ja vesimelonisalaatti on meistä kaikista hyvää”, Annastiina Leskelä perustelee. Hänestä ruuassa on tärkeää, että sen avulla jaksaa ja ettei joka päivä syö hirveän epäterveellisesti.

”Välillä jos on joku hauska päivä, vaikka synttärit, niin sitte voi syödä epäterveellistä.”

Fanni Kaikkosen mukaan koulussa syödään ihan erilaista ruokaa kuin kotona.

”Koskaan meillä ei kotona ole rössypottua. Se ei ole oikein hyvää, mutta koulussa sitä on pakko maistaa. Eikä meidän kotona kauheena tykätä myöskään pinaattikeitosta.”

Jos Fanni saisi päättää, koulussa tarjottaisiin spagettia ja jauhelihaa.

Eerika Äijälänkin inhokki on rössypottu. ”Hyi, mä en tykkää!” hän kiljahtaa. Eerikan mielestä koulussa saisi olla spagettia, nuudelia ja munakasta. Jälkiruokakin olisi kiva. Joskus meillä on jälkiruokaa, mutta aina sitä samaa kiisseliä. Rahka olisi tosi hyvää, mutta sitä on vain yhesti tai kahesti.”

Ruuan alkuperä ei tyttöjä juurikaan ole askarruttanut. Annastiina on kysynyt isältä, mistä maasta spagetti on.

”Mutta sen tiedän, että pitsa on Italiasta ja riisipuuro on Suomesta”, hän päättää.

Aksu Rajaniemi on kisan ainoa poika. Hän pilkkoo hartaana porkkanaa kana-spagettiannoksen päälle, sillä ohjaajien vaatimus tämänpäiväisiin harjoituksiin on lisätä annokseen yksi kasvis. Porkkana tuo kivasti väriä Mursut rulaa -tiimin ruokaan.

Aksu tykkää keittiöpuuhista, tosin enemmän mokkapalojen leivonnasta kuin ruuanlaitosta. Hän arvelee, että muut pojat eivät päässeet finaaliin, ”koska ehkä niillä oli aika sellasia höpöreseptejä”.

Superkokkikissojen annos on finaalin mausteisin ja tuulahdus kaukomailta: tacopeti. Jälkiruoka on perinteisempi: kerroskermarahkakiisseli.

Kilpailupäivänä ryhmät valmistavat pää- ja jälkiruuan kymmenelle hengelle ja yhden malliannoksen.

Voittaja-annos nostetaan ruokalistojen nimikkotuotteeksi kaikissa niissä Oulun kaupungin kouluissa, missä Sodexo toimii.

Koulut saivat vastikään uudet ruokasuositukset. Ruokalistojen suunnittelusta Sodexolla vastaava Anna Jokinen kiittää uusia suosituksia väljyydestä.

Ruuan jäljitettävyydestä suosituksissa ei puhuta, mutta se on Jokisen mukaan Sodexolle ykkösasia. Kaikista raaka-aineista on alkuperämaa tiedossa. Se kerrotaan, jos asiakas niin haluaa.

”Kouluruuan kotimaisuusaste on aika korkea. Esimerkiksi broileri on viime vuoden lopusta asti ollut kokonaan suomalaista”, Jokinen kertoo.

Harjoitusten päätteeksi lapset pääsevät maistelemaan toistensa annoksia. Kanat makaronissa -annoksessa pasta oli vaihtunut täysjyväiseen ja munakkaan lisukkeeksi oli ilmestynyt grilli­tomaatti.

”Se missä oli tacoa, oli vähän äkästä”, arvioi Annastiina Leskelä. ”Meidän munakas oli hyvää. Me aiotaan voittaa!”