Kööpenhaminassa ruuan superviikko – Suomi mukana pienesti messuilla

Kala-Lapin toimitusjohtaja Vesa Lappi aikoo vakuuttaa tanskalaiset suomalaisen kirjolohen hienoudesta. Hän lähti rohkeasti näytteilleasettajaksi Kööpenhaminan messuille, sillä hänen tavoitteensa on, että suurin osa yrityksen myynnistä tulisi jatkossa Tanskasta ja Saksasta.

Kala-Lapin tuotteet istuivat hyvin Kööpenhaminan Forum-hallissa pidettävään näyttelyyn, missä aidot maut, herkuttelu ja erikoisuudet ovat näyttävästi esillä.

Vesa Lappi on perustanut firmansa Kuopioon vasta kolmisen vuotta sitten myytyään maanrakennusfirmansa. Hän sanoo olevansa intohimoinen kalastaja, "täysin kaheli ja kalastushullu jo neljännessä polvessa".

Kala-Lapin tuotteet valmistetaan Lapin mukaan käsityönä ja eri tavalla kuin muut. "Laatu on avainsana. Esimerkiksi Tulisavu tehdään mystisessä pimeässä paikassa, missä ei ole edes sähköä. Käytämme vain suomalaista kasvatettua kirjolohta."

Kala-Lappi myy tuotteensa Lappi-nimellä, joka johtajan mukaan "ei tuhmenna yhtään", vaikka tuotteet tulevatkin Savosta. Mutta Tanskassakin nimi on Lappi, ei Lapland, joka voisi johtaa ulkomaalaisia harhaan.

Kööpenhaminassa on Copenhagen Bite -ruokamessujen lisäksi meneillään Copenhagen Cooking and Food Festival sekä ministeriön järjestämä konferenssi Better Food for More People. Lisäksi kaupungissa jaettiin ensimmäistä kertaa Pohjoismainen Embla-palkinto.