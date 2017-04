Kaikkien yhteinen jääkaappi Baskimaassa vähentää hävikkiä: Ylimääräinen ruoka muiden jaettavaksi

Eikö grillijuhlien ylijäämälle löydy syöjiä? Onko jääkaapissa ylimääräisiä jugurtteja juuri ennen lomamatkaa?

Espanjan Baskimaassa, Bilbaon nurkalla sijaitsevassa Galdakaon kaupungissa syömäkelpoista ruokaa ei ole mitään syytä heittää kompostiin. Paikallisen ruoka-avun jakelupaikan yhteydestä löytyy jääkaappi, johon kuka tahansa voi viedä ylimääräiset elintarvikkeet – ja kuka tahansa voi ne sieltä hakea.

Ruokaa tuovat sekä yksittäiset ihmiset että alueen ravintolat ja kaupat. Idean isä Alvaro Saiz Ruiz laskee, että solidaarisuusjääkaapin kautta pelastuu jopa 200 kiloa ruokaa kuukaudessa. Se on toki vain pisara maailman ruokahävikkimeressä: YK:n arvion mukaan ihmisten käyttöön tuotetusta ruoasta hävikkiin menee noin 1,3 miljardia tonnia vuodessa, eli noin kolmannes koko tuotannosta.

Pisara on kuitenkin kasvanut pieniksi puroiksi sitten toukokuun 2015, jolloin Galdakaon solidaarisuusjääkaapin valo syttyi. Saiz Ruizin mukaan idea on levinnyt esimerkiksi Puolaan, Britanniaan ja Ranskaan. Pelkästään Espanjassa jääkaappeja on nyt toistakymmentä.

Saiz Ruiz korostaa, ettei solidaarisuus- ja yhteisöjääkaappien perustarkoitus ole ruokkia köyhiä, vaan vähentää ruoan haaskaamista. Jääkaappeja ei haluta rinnastaa leipäjonoihin.

"Jos sanomme, että ruoka on tarkoitettu tietylle ihmisryhmälle, muut eivät koe voivansa käyttää sitä", hän selittää.

Alun perin ajatus kuitenkin syntyi nimenomaan vähävaraisista. Saiz Ruiz tunsi Galdakaossa naisen, joka dyykkasi ruokaa supermarketin roska-astioista. Saiz Ruiz kysyi, miksei ruokakauppa voinut lahjoittaa ylijäämää ilman keikkaa roskiksen kautta. Tämän estivät vastuukysymykset: jos lahjoitettu ruoka olisi aiheuttanut esimerkiksi sairastumisen, se olisi ollut kauppiaan vika.

Saiz Ruiz ehdotti kaupungin viranomaisille, että ruoka laitettaisiin edes puhtaaseen astiaan, ei roskien sekaan. Sekään ei sopinut, sillä lämpimällä säällä ruoka ei säilyisi syömäkelpoisena. Syntyi idea jääkaapista.

Supermarketti ei innostunut jääkaappisäiliön pystyttämisestä itse. Saiz Ruiz alkoi selvittää asiaa ja löysi laista aukon, joka siirsi vastuun ruoan hakijalle. Näin solidaarisuusjääkaappi pantiin ruokapankin yhteyteen. Saiz Ruizin mukaan ruoan laadussa ja jääkaapin käytössä ei ole ollut isoja ongelmia, joten vastuukysymyksiä ei ole jouduttu puimaan käytännössä.

Solidaarisuusjääkaappien perustamisessa on sen sijaan ollut hankaluuksia myös muualla. Siksi idean isä ylläpitää verkostoa, jonka kautta mistä päin maailmaa tahansa voidaan pyytää neuvoja jääkaappijärjestelmän pystyttämiseen.

"Kun toimimme kaikki samojen periaatteiden mukaan, viranomaiset on helpompi vakuuttaa. Joissakin paikoissa vastustus on kovaa."

Haaveena on, että jääkaappeja olisi pitkin Eurooppaa – ja että ruokaa ei enää haaskattaisi.