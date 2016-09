Kansa saa äänestää, tuleeko pitsasta Suomen kansallisruoka

Yli kymmenentuhatta suomalaista lähetti ehdotuksia yli tuhannesta kansallisruuasta, joista asiantuntijaraati valitsi kaksitoista loppukilpailuun. Kaksitoista siksi, että jokaisella on sesongin mukainen nimikkokuukautensa.

Finaaliin pääsivät pitsa, hernekeitto, ruisleipä, mämmi, kalakeitto, viili, karjalanpiirakka, mustikkapiirakka, paistetut muikut/silakat perunoilla, karjalanpaisti, graavi kala ja maksalaatikko.

Voittaja julkistetaan Suomen satavuotisjuhlavuoden alkajaisiksi 19. tammikuuta 2017.

"Finaaliin päässeet olivat itsestään selviä. Ne saivat eniten ääniä listalla", toteaa MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi. "Kun kansallisruokaäänestys alkoi, suorastaan vitsailtiin, että noinkohan käy, että kinkku-ananaspitsa on kansallisruoka. Se oli pakko ottaa sinne, se oli niin suosittu. Mutta se osoittaa vain, että ruokakulttuuri muuttuu, elää ajassa."

Syväniemi iloitsee, että finalistien joukossa on myös karjalanpaisti ja -piirakat. "Karjalanpaisti on menneen ajan nyhtöpossu. Perinteiset ruuat kestävät ajassa ja niitä voi tuunata, tehdä monella eri tavalla."

Raati oli Syväniemen mukaan yllättävän yksimielinen finalisteista. Tärkeänä pidettiin, että enemmistö kansasta voi sitoutua ruokiin ja ylpeänä esitellä niitä.

"Me olemme viimeiset kymmenen vuotta menneet valtavasti eteenpäin ruokakeskustelussa ja osaamme arvostaa omaa ruokakulttuuria. Kansallisruoka vahvistaa tätä suuntaa. Suomalainen ruokakulttuuri on sitä, mitä me syömme joka päivä. Ei se ole irti elämästä ja arjesta, vaan kaikkien asia."

Kansallisruokahankkeen toteuttajina ovat ELO - Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ja MTK. Jatkossa hanketta rahoittaa myös maa- ja metsätalousministeriö.

Äänestys alkaa 3.10. Voit äänestää suosikkiasi sivuilla www.kansallisruoka.fi tai postikortilla osoitteella Kansallisruoka /ELO-säätiö, Yrjönkatu 34 A 12, 00100 Helsinki.