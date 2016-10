Karjatalousmahdin valtasi vegaanibuumi – Yhä useampi australialainen on kasvissyöjä ja tässä syy

Australialaiset ovat maailman suurimpia karjataloustuotteiden viejämaita. Samalla australialaiset googlettavat hakusanalla "vegaani" enemmän kuin mikään muu maa. Maan aikuisista noin 11,2 prosenttia elää kasvipainotteisella ruokavaliolla, kertoo Business Insider. Samaan aikaan maa keikkuu eniten lihaa syövien kansojen kärjessä.

Miten pihvejä rakastava karjatalousvaltio on kääntynyt kasvissyöntiin?

"Kasvissyönnistä on tullut tavanomaista, sitä ei enää pidetä hippien touhuna. Monet julkisuuden henkilöt ovat kasvissyöjiä, ihmiset myös seuraavat dokumentteja kotieläintuotannon vaikutuksista", sanoo vegaanisen leipomon kaksi vuotta sitten avannut Tim Salmon australialaiselle uutismedia SBS:lle.

Australian pakattujen kasvistuotteiden markkina on nykyisin lähes 136 miljoonaa dollaria. Markkinan odotetaan kasvavan 215 miljoonaan dollariin vuoteen 2020 mennessä. Suurin markkina on kasvipohjaisissa maitoa korvaavissa tuotteissa. Erityisesti mantelimaidon osuus on kasvussa.

Suurin kasvissyönnin nousija löytyy kuitenkin Aasiasta. Euromonitorin tänä vuonna julkaisemista tilastoista selviää, että vuoden 2015 ja 2020 välillä kasvissyönti kasvaa eniten Kiinassa. Siellä kasvissyöjien osuuden ennakoidaan olevan vuonna 2020 jopa 17,2 prosenttia. Toisiksi nopeimmin kasvissyönti kasvaa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja kolmanneksi eniten Australiassa.

Kasvipohjaisten ruokien suurin markkina on tällä hetkellä Yhdysvallat, toisiksi suurin on Saksa.