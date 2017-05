Kasvisruokaa pihvinsyöjille: Huhtahyvät tuo markkinoille wieninleikkeen ilman lihaa

Hampurilaispihvi, nuketti, pekoni, wieninleike — mutta kaikkien edessä lisämääre kasviproteiini. Kankaanpääläinen Huhtahyvät pyrkii lihaa jäljittelevillä kasviproteiinituotteillaan lihanjalostustehtaasta ruokatehtaaksi.

"Terveellisyys on kasvava trendi. Nämä tuotteet muistuttavat lihasta tehtyä kotiruokaa", sanoo markkinointijohtaja Juha Salmi. Hän toivoo, että muutkin kuin kasvissyöjät innostuvat niistä.

Huhtahyvät tunnetaan lihavalmisteista, joissa varsin usein pohjana on tuontiraaka-aine. Tehtaan käyttämästä lihasta vain 20—25 prosenttia on kotimaista. Syynä on Salmen mukaan se, ettei Suomesta saa riittävästi ainakaan sesonkiaikaan kinkkua ja fileetä.

Kasviproteiinituotteissa syy ulkomaisen valmistajan hakemiseen on sama: kasviproteiinista tehtyjä valmisruokia ei vastaavalla valikoimalla ole tarjolla Suomessa kuin mitä hollantilainen kumppani Schouten tarjoaa, Salmi perustelee.

Hollantilainen Schouten on tehnyt kasviproteiineista lihaa korvaavia tuotteita yli 25 vuotta. Se valmistaa niitä yli kymmenessä ruokatehtaassa eri maissa, mutta Huhtahyvien merkillä myytävät tuotteet tehdään Hollannissa. Pääraaka-aineet ovat soija, vehnägluteeni, kananmunanvalkuainen ja erilaiset pähkinät ja linssit.

Tuotteissa on energiaa yhtä paljon kuin vastaavissa lihatuotteissa, mutta niiden rasvat ovat kasvirasvoja. Vain yksi tuote on täysin vegaaninen, sillä muissa on käytetty joko kananmunaa, maitojauhetta tai molempia. Tuotteet eivät myöskään ole gluteenittomia.

Salmi ei osaa sanoa, miten isoa markkinaosuutta tuotteilla tavoitellaan. "Haemme peruslihansyöjiä, jotka haluavat pitää lihattoman päivän. Tällaisia on asiakaskunnasta ehkä 20—30 prosenttia."