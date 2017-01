Kasvissyönnistä tulossa valtavirtaa? Vegemessujen yleisöryntäyksessä ruoka loppui kesken

Tungoksessa on vaikea edetä. "Post-milk generation" lukee edessäni jonottavan miehen paidassa. Ahtautuessani eteenpäin näkyy pöydällä tungoksen syy. Suomalaisen jäätelöfirman, 3 Kaverin Jäätelön, piparminttu-suklaajäätelöä jaetaan ilmaiseksi. Mikä tämän tapahtuman kävijöille vielä innostavampaa: vegaanisena.

Iltalehti valitsi yrityksen vegaanijäätelöt äskettäin Vuoden Herkuksi.

Vuoden herkuksi valittu vegaanijäätelö olisi kymmenen vuotta sitten voinut olla vitsailun aihe. Enää itseään kunnioittavissa elintarvikeyrityksissä tai ravintoloissa ei kasvissyöjille naureskella. Jopa suuret lihatalot yrittävät saada ilmiöstä osansa.

Viime vuonna tuotteita ja tempauksia ropisi vauhdilla: Nyhtökaura, Hoviruuan lanseeraama vihis, Härkis, vegaanihyllyjen ilmestyminen suuriin kauppoihin, kasvimaitojen valikoiman ja myynnin kasvu, pikaruokaketjujen valikoimiinsa ottamat kasvisvaihtoehdot... Vaan jatkuuko kasvisruokien nousukiito vuonna 2017?

Vegemessuilta tarkasteltuna näyttää siltä, ettei into ole hetkeen hiipumassa. Osasyy voi olla se, ettei kasvisruoka houkuta vain vegaaneja. Messulavalla kokkaa kasvisruokaa paatunut sekasyöjä ja huippukokki Hans Välimäki. Välimäki ei Nyhtökauran kaltaisista "laboratorioruuaksi" nimittämistään hittituotteista innostu. Hän kuitenkin nimesi äskettäin kasvisruuan "Vuoden 2016 tulokkaaksi."

Tanskalainen Thorbjorn Schionning on paikalla auttamassa järjestelyissä – ja ottamassa mallia Tanskaan kaavailtua vastaavaa tapahtumaa varten. Hänen mukaansa ilmiö ei ole vain suomalainen: kasvissyönti on nyt nosteessa ympäri Eurooppaa. Viisi vuotta sitten kasvissyöntiin keskittyvän, ison yleisötapahtuman järjestämistä ei olisi voitu kuvitellakaan, Schionning sanoo.

Päivän aikana ensimmäistä kertaa järjestettävillä messuilla käy noin 3 200 ihmistä. Enemmänkin tulijoita olisi, mutta Helsingin Suvilahden Kattilahallin ovella kiemurteleva, pahimmillaan puolentoista tunnin jono ja piiskaava sade kääntää osan kannoillaan. Kun useat yritykset joutuvat lopulta tarjoamaan tuotteistaan ja maistiaisistaan ei-oota, messut päätetään muuttaa maksuttomaksi.

Kasvissyöntibuumi on yllättänyt myös useat paikalla olleet suomalaisyrittäjät.

"Kalakauppias vegemessuilla – nyt on tämäkin ihme nähty", päivittelee Arvo Kokkonen Oy:n toimitusjohtaja Jari Kokkonen. Yritys tuo maahan patentoitua, mätiä muistuttavaa tuotetta. Pienet, suussa rouskuvat pallerot on valmistettu merilevästä.

Tuotetta kaupiteltiin aluksi vaihtoehtona kala-allergikoille. "Vegaaniaspekti ei tullut mieleen", Kokkonen myöntää.Kasvissyönnin suosion kasvun myötä Cavi-Artin myynti on nousukiidossa: maistiaisia pitää tarjota tänään kitsaasti, sillä ne uhkaavat loppua.

Loimaalainen maatalousyrittäjä Ville Virtanen myy HamppuFarmin tuotteita. Hampussa on paljon proteiinia, joten sitä myydään myös jauheena vegaaniurheilijoille. Osa tuotteista on jo myyty loppuun. "Olin vähän epäileväinen, mutta tapahtuma on ylittänyt odotukset moninkertaisesti", Virtanen sanoo. "Paikalla on väkeä nuoresta vanhaan."

Tapahtumaa organisoinut Karry Hedberg ei suosiosta ole yllättynyt. Suomessa on hänen mukaansa ollutkin Vegemessujen mentävä aukko.

Ensi vuonna tapahtuma aiotaan siirtää isompiin tiloihin. Aikoinaan sikatilojen kuvaamisesta tuomittu Hedberg on sittemmin perustanut vegaanisia tuotteita myyvän Vegekaupan.

Hän uskoo, että suomalaisella maataloudella on kasvissyönnistä kiinnostuneille paljon annettavaa: "Lupiini, herne, härkäpapu, hamppu...", Hedberg luettelee.

Kotimaista kauraa tuskin tarvitsee enää mainitakaan.