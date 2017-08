Kauppa: Somekampanja on lisännyt kukkakaalin myyntiä

S-ryhmän tuoretuotteiden valikoimajohtaja Antti Oksa kertoo, että Kukkakaalitalkoot-kampanja on näkynyt selvästi kukkakaalin myynnissä S-ryhmän kaupoissa.

"Se on aika hieno kampanja, kun se lähti vielä noin spontaanisti liikkeelle", Oksa kehuu.

Valikoimajohtaja arvioi, että kukkakaalin myynti on noussut kolmessa päivässä toistakymmentä prosenttia. Hän muistuttaa, että myynnin kasvuun voi toki vaikuttaa muutkin asiat, kuin vain kukkakaalikampanja.

Oksa uskoo, että vasta muutaman päivän ajan käynnissä olleiden kukkakaalitalkoiden vaikutus myyntiin tulee vielä kasvamaan.

"Eihän kaikki ihmiset käy joka päivä kaupassakaan", hän muistuttaa.

Oksa lupaa, että S-ryhmä alkaa edistää jatkossa entistäkin näkyvämmin kukkakaalitalkoiden sanomaa ja pyrkii kasvattamaan kukkakaalin kysyntää vieläkin enemmän.

Myös Keskosta kerrotaan Maaseudun Tulevaisuudelle, että sosiaalisessa mediassa kiertänyt kampanja on lisännyt kukkakaalin myyntiä. Kesko on myös itse kampanjoinut kukkakaalin puolesta. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen kieltäytyy kuitenkin kertomasta, kuinka paljon myynti on kasvanut.

Eronen ei lähde arvioimaan, miten suuri merkitys sosiaalisen median kampanjalla tai Keskon omalla kampanjoinnilla on myynnin volyymiin.

