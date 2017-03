Kauppalehti: Jääkiekkoilija Saku Koivu on yksi kohuyhtiö Perniön Lihan omistajista

Jääkiekkoilija Saku Koivu kuuluu tuontilihaskandaalilla julkisuuteen nousseen Perniön Liha Oy:n omistajiin, uutisoi Kauppalehti.

Koivu on omistajana Prepia Oy:n kautta, jonka hallituksen puheenjohtajana hän on. Saku Koivun isä Jukka Koivu on Prepian hallituksen jäsen ja edustaa yhtiötä myös Perniön Lihan hallituksessa.

Vuonna 2008, kun Koivut menivät sijoittajaksi Perniön Lihaan, omistusosuus oli lehtitietojen mukaan kymmenen prosenttia.

Jukka Koivu ei halunnut kommentoida tuontilihaskandaalia Kauppalehdelle.

Perniön Lihan toimitusjohtajaa syytetään markkinointirikoksesta ja terveysrikoksesta, koska yhtiön epäillään muun muassa markkinoineen ulkomaista lihaa kotimaisena.

