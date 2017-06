Kauramaito kiihdytti MT:n lukijat keskusteluun kotimaisuudesta

MT kertoi uutisessaan torstaina, että maidon kaltaisten kasvipohjaisten juomien myynti on kasvanut voimakkaasti sekä S- että K-ryhmän kaupoissa. Uutisen mukaan vain pieni osa myydyistä juomista on kotimaisia, K-kaupoissa kymmenen prosenttia ja S-ryhmän kaupoissa vain kuusi prosenttia.

Kasvijuomat, niiden alkuperä ja tuottaminen herättivät lukijoiden keskuudessa vilkasta keskustelua.

Moni kaipasi kauppojen hyllyihin kotimaisia vaihtoehtoja vahvasti jyräävän ruotsalaisen Oatlyn rinnalle.

"Kaurajuomahyllyllä harmittaa joka kerta, kun kotimaisia vaihtoehtoja on niin vähän", totesi Minna Nousiainen.

Hänelle vastasi Hanna Vahala, joka muistutti ruotsalaisten saaneen itselleen jo suomalaisen innovaation eli nyhtökauran valmistuksen.

"Olisi ihan paikallaan täällä tuo omavaraisuus kaurajuoman osalta. Itse en ole tuota tavaraa koskaan maistanut, mutta kun sen käyttö näkyisi olevan kasvava trendi niin korkea kotimaisuusaste on minusta nyt paikallaan."

Raine Pitkänen arvioi syyksi sen, että ruotsalaiset osaavat tuotteidensa markkinoinnin suomalaisia paremmin. Ruotsalainen Oatly vie ruotsalaisesta kaurasta valmistettuja juomiaan jo kahteenkymmeneen maahan.

Mari Koskinen veikkasi yhdeksi syyksi ulkomaisten tuotteiden suosioon valmistusmenetelmän.

"Planti kaurajuoma on ainakin kotimaista. Sitä myydään pienissäkin S-marketeissa, mutta Rainbowia kehutaan eniten vegaanisivuilla fb:ssa. Se taas on kai saksalaista. Miksi se on 'parempaa', jos ei hinta vaikuta? Olisko valmistusmenetelmissä Plantilla opittavaa?"

Alkuperän lisäksi keskustelua käytiin siitäkin, millaista tuotantoa verovaroista maksettavilla maataloustuilla tuetaan.

Miikka Markus Keränen piti perusteltuna kohdentaa maataloustukia enemmän "myös kestävään maatalouteen ja tuotantoon, eli vaikkapa juuri näihin vegaanisiin vaihtoehtoihin maitotaloustuotteille".

"Ja nämä modernit, kestävät ruuat saavat valitettavan vähän tukea, ja taas ideologisista syistä tekohengitetään jotain ihan muuta tuotantoa – ja se vääristää myös kilpailua."

Carlo Hyvönen oli Keräsen kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa maataloustuet ovat aina enemmän tai vähemmän ideologisia.

"Ilman maataloustukia lehmän maito olisi selvästi kauramaitoa kalliimpaa, sillä todelliset tuotantokustannukset ovat aivan eri luokkaa."

"Tässä vois esittää kysymyksen myös niin että onko vegaanius kaupataseen negatiivisuuden syy", pohti puolestaan Marja-Leena Takala.

"Tietääkö vegaani mistä ruoka on peräisin ja mitä viljely aiheuttaa esim. tuontimaan vesitaseelle."