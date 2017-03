Kerro rakkain karkkimuistosi

Isotätini asui tummilla antiikkihuonekaluilla varustetussa arvoasunnossa Helsingin Munkkiniemessä. Siellä piti käyttäytyä. Naamaa ei esimerkiksi saanut lähmiä paljain käsin, koska "hieno nainen koskee kasvoihinsa vain servetillä".

Lapsivieraalle tarjottiin aina kristallikiposta After Eight -minttusuklaata, joka oli hieman väkevää alle kouluikäisen makuun. Noh, suklaata se kumminkin oli, joten niitä piti yrittää hivuttautua ottamaan mahdollisimman monta.

Vielä aikuisenakin kyseiset konvehdit johdattavat noihin muistoihin.

Millaisia muistoja sinulla on karkeista? Mikä on ollut suosikkimakeisesi pisimpään? Entäpä katsotko karkkiostoksilla, missä maassa herkut on valmistettu?

