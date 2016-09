Kesko tuo kasvisvaihtoehdot liha- ja maitohyllyn väliin: “Monissa 'lihankorvaajissa' on enemmän proteiinia kuin lihassa”

Kasvisruuan myynti on ollut tähän asti melko vähäistä, mutta kasvu on kiihkeää. Kesko testaa tällä viikolla Nurmijärven K-Supermarketissa uutta konseptia, jossa se kokoaa kasvisvaihtoehdot maito- ja lihahyllyn väliin omaksi ryhmäkseen.

"Vegetuotteille kokeillaan omaa jaostoa. Tällä on tarkoitus helpottaa erityisesti sekasyöjien mahdollisuutta löytää kasvisvaihtoehdot", tuoretuotteiden ostojohtaja Jyrki Karlsson kertoo.

"Tuotteita on jo nyt paljon saatavilla. Vegaanit löytävät ne usein sosiaalisen median verkostojen kautta, mutta nyt ne ovat paremmin tarjolla kasvistuotteita harvemmin syöville."

Moni suomalainen pitää kasvisruokapäivää kerran tai kaksi viikossa. Kasvisruokavaihtoehdot lisääntyvät jatkuvasti.

"Monien lihaa korvaavien tuotteiden proteiinipitoisuudet ovat huomattavasti lihaa korkeammat", Karlsson huomauttaa.

Myös kotimaisia vaihtoehtoja on tarjolla yhä enemmän.

"Kotimaisia kasvisproteiinilähteitä on olemassa, yleisimpiä ovat viljat ja herne. Härkäpapu on noussut voimakkaasti esiin, kun siitä jalostettuja tuotteita on tullut markkinoille", Karlsson kertoo.

"Suomalaisessa härkäpavussa on enemmän proteiinia kuin esimerkiksi Välimeren maissa viljellyissä lajikkeissa: pitkät valoista päivät kesällä auttavat, proteiinia on jopa yli 30 prosenttia."

Esimerkkinä kotimaisesta härkäpavusta Karlsson mainitsee Verso Foodin tuotteet.

Karlsson ennakoi kasvistuotteiden hintojen laskua, kun niiden myynti nousee. Aikaisemmin tuotteiden haasteena on erityisesti ollut suutuntuman saaminen lihaa vastaavaksi.

"Nyt tuotteista on tullut mukavia syödä ja perinteiset reseptit toimivat. Tietysti kasvisproteiinit pitää maustaa hyvin"; Karlsson kertoo.

Hänen mukaansa kasvisruuan lisääntyvään suosioon vaikuttaa moni asia: kuluttajat ovat terveystietoisia ja yhä useampi haluaa sen vuoksi välttää punaista lihaa.

Myös kasvisruuan eettisyydellä on väliä: erilaiset lihaskandaalit ovat lisänneet kiinnostusta kasvisvaihtoehtoja kohtaan.

"En usko että kasvistrendi on karppauksen tyylinen, yhtäkkiä kasvava ja häviävä trendi. On todennäköisempää, että se on pitkäaikainen ja kasvaa pikkuhiljaa", Karlsson kuvailee.