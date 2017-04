Kippokutsut kokoavat yhä kylien naisia yhteen

Tupperware-konsulentti Heli Järvenpää on tullut Huovilan taloon Porvoon Kaarenkylään hyvissä ajoin ja levittänyt tuotteet olohuoneen pöydälle. Emäntä Leena Huovila ohjaa vieraita kamarin puolelle. Esittely voi alkaa.

Järvenpää vetää tuote-esittelyn läpi reilussa puolessa tunnissa. Tunnelma on kotoisa, kun lattialla punnertaa puolivuotias Linnea ja vieraat — puolentusinaa naista — ovat tulleet lähinaapureista.

Vesipulloja saisi nyt kolme alle kolmellakympillä. "Juomapulloja menee ihan hirveästi. En ymmärrä, kuinka kova jano tällä kansalla on", Järvenpää ihmettelee. Esittelyssä on myös salaattilinko. "Tällä voi lingota vaikka mitä." On kuulemma joku lingonnut pikkuhousunsakin.

Siivousliinatkin ovat tarjouksessa. Tupperwaren Ruotsin maajohtaja lupasi tulla Suomeen katsomaan, miten siivoushulluja suomalaiset oikein ovat, kun täällä liinoja myytiin yhtenä vuonna 15 000 vuodessa ja Ruotsissa vain 3 000.

Osoittautuu, että monella on kotonaan Tupperwaren tuotteita. Tottuneesti vieraat alkavat täyttää tilauslomaketta, kun esittely on ohi. Emäntä kutsuu kahvipöytään.

Heli Järvenpää on yksi Suomen noin 2 500 Tupperware-konsulentista. Hän aloitti myyjänä maaliskuun alussa 24 vuotta sitten, kun jäi lomautetuksi ja oli lasten kanssa kotona.

"Halusin päästä ihmisten ilmoille. Mies pelkäsi, että menetän ystävät, kun kävelen kassien kanssa heidän koteihinsa, mutta päinvastoin. Nyt harrastan tätä työn ohella", Järvenpää kertoo.

Parhaimpina vuosina Järvenpää piti 160 esittelyä vuodessa, mutta osa-aikaeläkeläisenä määrä on pudonnut kolmasosaan. Alkuvuosina palkkatulot käytettiin elämiseen ja Tupperware-ansioilla tehtiin perheen yhteisiä matkoja. Nyt Tupperware täydentää osa-aikatyön palkkaa.

"Suosittelen tätä harrastukseksi tai työksi. Jos ei tee mitään, ei tienaakaan. Alkuun pääsee ilman omaa pääomaa ja yritys kouluttaa. Sijoitat vain aikaa."

Tulo muodostuu esittelijän maksaman ostohinnan ja ostajan maksaman myyntihinnan erotuksesta. Tupperware-kutsuilla ei ole ostopakkoa, mutta keskimäärin ihmiset ostavat Järvenpään esittelyissä noin kuudellakymmenellä eurolla.

Tupperware on toiminut Skandinaviassa 55 vuotta. Moni esittelyyn tulija muistaa muovikipot jo lapsuudestaan — ja yhä ne ovat käytössä.

"Kun pakkasin viikon esittelytavaroita kassiin, 92-vuotias anoppini tuli ihmettelemään, että vieläkö näitä joku ostaa", Järvenpää naurahtaa.

Huovilan talossa Tupperware-kutsut ovat toisen kerran. Edellinen kerta oli 24 vuotta sitten, kun Järvenpää aloitteli. Sillä välin Huovila on tilannut joitain tuotteita vieraillessaan muiden kutsuilla. Muoviastioita on kertynyt kaappeihin melkoinen pino ja lisää tulee, kun Huovila saa Järvenpäältä noin 70 euron arvoiset emännänlahjat.

Järvenpää tulee pitämään esittelyn, vaikka vieraita olisi vain yksi. Toiveena on 5—10 vierasta. Tänä iltana tuli kuusi. Naisia kaikki — isäntä Matti Huovila pysyttelee visusti keittiön puolella.

Mutta kyllä miehiäkin osallistuu Tupperin kutsuille ja on jopa esittelijöinä, Järvenpää tietää.

Järvenpää esittelee muovista vispiläkulhoa, yhtä esimerkkiä sähköttömistä kodinkoneista. "Tämä kermanvatkaaja on erityisesti meidän perheen miesten suosiossa", kehuu eräs vieraista. Hinta hipoo 50 euroa. Sillä saisi jo sähkövatkaimen.

Tupperware-tuotteiden hinnat ovat moninkertaiset verrattuna muihin muovituotteisiin. Toisaalta niille luvataan pitkä takuu. "Ei näistä eroon pääse, ellei itse väärinkäytöllä pilaa. Jos tavarassa on virhe, se menee takuuseen ja varaosia saa. Yksikin rouva tilasi kymmenen pakastinrasian kantta siltä varalta, kun niitä aina häviää."

Haasteellisimpana Järvenpää pitää sitä, että vieraaseen paikkaan mennessä ei aina tiedä, ovatko kutsuille tulijat Tupperin alkumetreillä vai vanhoja käyttäjiä. Ensikertalaisille esitellään peruskulhoja, kun kokeneemmille voi pitää teemaesittelyjä tai käydä tarjouksia läpi niin kuin tänään.

Esittelyn jälkeen kahvipöydässä vaihdetaan kuulumisia ja kehutaan tarjoiluja. Ojala on leiponut juustosarvia, unelmatorttua ja rahkapiirakkaa.

"Yleensä varoittelen aina, ettei tarvitse leipoa mitään. Nykyisin on niin hyviä raakapakasteitakin, jos jotain haluaa tarjota", Järvenpää toteaa. Kahvittelu on kuitenkin tärkeää, sillä Järvenpään mielestä Tupperware-kutsut ovat ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma.

"Kippokutsut ovat syy tulla tapaamaan tuttuja. Minullekin se on suurin syy jatkaa tätä toimintaa."