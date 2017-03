Kirkko jakoi yli 100 000 ruokakassia viime vuonna

Kirkkopalvelut koordinoi EU-elintarviketuen jakelua seurakuntiin. Se jakoi viime vuonna noin 750 000 kiloa elintarvikkeita yli 300 jakelupisteessä.

Ruoka-apua saaneista suurin osa on yksinhuoltajia, pienituloisia, perustulon varassa eläviä, osa-aikatyötä tekeviä ja pienellä eläkkeellä kituuttavia ikäihmisiä.

Seurakunnat ja järjestöt tarjoavat ensiapua ihmisten nälkään ja muuhun akuuttiin hätään tilanteessa, jossa yhteiskunnan viralliset tukiverkot ovat pettäneet. "Riipaisevaa on, että monissa perheissä ruoka-apuun on jouduttu turvautumaan jo useampien sukupolvien ajan", keräysjohtaja Tapio Pajunen Kirkkopalveluista toteaa.

Nälän lisäksi ruoka-avulla torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä. Apua hakiessa vaihdetaan kuulumisia ja saadaan vertaistukea, keskustellaan arjen haasteista ja opastetaan avunsaajaa taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

Ruoka-apu on saajilleen ilmaista.

Kirkkopalvelut on välittänyt EU-elintarviketukea toiminnan alusta, vuodesta 1996 lähtien. Elintarvikevalikoima on vuosien varrella monipuolistunut. Jaossa on muun muassa jauhoja, puurohiutaleita, makaronia, hapankorppuja, mysliä sekä valmisruokapakkauksia, kuten hernekeittoa ja lihasäilykkeitä.

Konginkankaan seurakunnassa heräsi muutama vuosi sitten ajatus viikoittaisesta yhteisestä kohtaamispaikasta. Ideoitiin aamupuuropöytä, jonne kutsuttiin kaikki paikkakuntalaiset.

"Kaikki auttavat toisiaan, aamupuurolla ei alleviivata, leimata tai erotella. Yhdessä tekeminen tuottaa hyvää mieltä", diakoni Jaana Muurikainen Konginkankaalta kuvailee.

Aamupuuropiirissä käy viikoittain 60−80 ruokailijaa lapsista eläkeläisiin. Viime vuonna tarjottiin yli 3 000 ateriaa.

Myös pääsiäisenä monissa seurakunnissa syödään yhdessä vanhan kristillisen perinteen mukaisesti. Samassa pöydässä -tapahtumia on eri puolilla Suomea ja sosiaalisessa mediassa #samassapoydassa.