Koskenkorva lähtee valloittamaan Yhdysvaltoja

Alkoholijuomayhtiö Altia on tehnyt sopimuksen maahantuontiyhtiö Infinium Spiritsin kanssa Koskenkorva Vodkan maahantuonnin aloittamisesta Yhdysvaltoihin, Altia kertoo tiedotteessaan.

Koskenkorva Vodka on Altian tärkein vientibrändi, jota myydään tällä hetkellä lähes kolmeenkymmeneen maahan.

”Koskenkorva Vodkan brändiuudistus on tuonut sille useita kansainvälisiä palkintoja ja huomiota vientimarkkinoilla. Nyt solmittu sopimus on Altialle merkittävä avaus Yhdysvaltojen markkinoille. Infinium Spirits on meille strateginen partneri, jonka kanssa pyrimme pitkällä aikajänteellä yhdessä rakentamaan brändiä ja jakelua”Altian viennistä vastaava johtaja Janne Halttunen sanoo tiedotteessa.

“Yhdysvalloissa on väkevien juomien parissa vahvassa kasvussa käsityötrendi ja aito alkuperä. Koskenkorva Vodkan puhtaus ja vastaavat tähän trendiin täydellisesti. Olemme iloisia saadessamme sen täydentämään korkealaatuista väkevien salkkuamme”, Infinium Spiritsin toimitusjohtaja Steven Brecher toteaa tiedotteessa.

Alkoholijuomat ovat Suomen elintarviketeollisuuden suurin vientituote 150 miljoonan euron vuotuisella viennillä.