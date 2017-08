Kouvolan Sanomat: Lidl avasi kuusankoskelaiselle mustikkalakulle leveän tien markkinoille

Kouvolan Sanomat kertoo, että kuusankoskelainen Lakumesta saa mustikkalakritsansa lähiviikkoina Lidlin valtakunnalliseen myyntiin.

Jatkossa yritys on hakemassa asemia Euroopan superfood-markkinoilta. Ensimmäinen superfood-tuote on juuri mustikkalakritsi. Se on lisäaineeton, ja sisältää aitoa mustikkarouhetta.

Yritys haluaa laajentaa vientiä varsinkin muihin Pohjoismaihin. Toimitusjohtaja Erkki Vänttinen uskoo, että valikoimaa kehittämällä ja superfood-makeisilla vientiä voidaan lisätä. Tällä hetkellä vientiin menee noin 5 prosenttia tuotannosta.

Vänttinen kertoo Kouvolan Sanomille, että mustikkalakun taival alkoi toissa vuonna, kun tuotetta kehitettiin Suomen Sokerin pienoislaboratoriossa. Markkinoille tuote tuli tämän vuoden alussa.

Lukuisia muitakin ideoita yrityksessä on mietinnässä ja erilaisia raaka-aineita tilattu ja kokeiltu.

"Suomalainen marja on kallista, mutta suomalaista sen pitää olla", Vänttinen toteaa haastattelussa.

Lakumestan omistavat yhtä suurilla osuuksilla yrittäjät Erkki Vänttinen, Janne Mauno ja Marko Rantala.