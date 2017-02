Kreikkalaisyrittäjä teki kylmäpuristetuista luomumehuista itselleen bisneksen Tukholmassa

Dimitri Magoutaksen mehubaari Kallpressen Tukholman Vasastanissa on lähes huomaamaton: ovi kadulta, jonka takana on pienenpieni myymälätila ja takahuoneessa puristamo. Raaka-aineiden pakastevarasto on toisaalla.

Magoutas perusti mehubaarin ystävänsä kanssa viitisen vuotta sitten ja jatkaa sitä nyt yksin ystävän kuoltua. Mehuista on viime vuosina tullut niin trendikkäitä, että Tukholmassa on avattu kaksi vastaavanlaista mehubaaria ja Göteborgissakin yksi.

"Muunlaisia mehubaareja on paljonkin, muttei niitä, jotka kylmäpuristavat ja tekevät kaiken luomusta", Magoutas tähdentää.

Magoutas myy mehuja sekä omasta myymälästään että vähittäismyyjien kautta. Mehuilla on vain neljä päivää hyllyaikaa. "Olen ylpeä, ettei se ole vaikka puoli vuotta tai vuosi. Nämä mehut ovat tuoreita."

Kylmäkaapissa seisoo värikäs rivi pulloja. Magoutas kehittää mehureseptejä koko ajan, ja yhden mehun kehittäminen voi viedä puolikin vuotta. Hankalinta on saada mehun koostumus sellaiseksi, ettei mehu säilytyksen aikana separoidu eli ettei sakka laskeudu pohjalle. Sellaisia mehuja näkee paljon.

Mehut maistuvat juuri siltä, mistä ne on tehtykin. On porkkana-omena-sitruunamehua, joka on maustettu kurkumalla, tai cashew-pähkinöistä puristettua pehmeän makuista Xoxoa. Flashbangissä inkivääri on niin tymäkkää, että vesi nousee silmiin nielaistessa.

Suosituin mehu on Chlorophyll, johon tulee kurkkua, roomansalaattia, pinaattia, selleriä ja spirulina-levää. Sen luvataan vahvistavan vastustuskykyä.

Magoutas käyttää mehuihin kauden kasviksia ja mielellään kotimaisia, mutta näin talvella moni raaka-aine tulee Etelä-Euroopasta. Kuukaudessa Kallpressen puristaa 12 000—15 000 yhden desilitran pullollista. Yksi pullo maksaa noin 1,50 euroa.

Mehuista jäävä puristusjäte menee raakaruokaravintoloihin tai biopolttoaineen valmistukseen.

Mehubaariin asiakas, tietokoneinsinööri Rosemaria Armark tulee hakemaan viikottaiset mehunsa. Hän on ollut Kallpressenin asiakas alusta asti.

"Rakastan näitä mehuja. Inkiväärishotti on parantanut minut flunssasta monta kertaa. Ja tykkään siitä, että yrittäjä on intohimoinen ja haluaa myös, että pakkaukset ovat kauniita."