Kuluttaja-lehti: Pirkka-kauraviipaleissa kauraa vain aavistuksen yli 10 prosenttia

Leipähyllyllä ratsastetaan nyt kauralla, selviää Kuluttaja-lehden tekemästä vertailusta. Lehti vertaili viittätoista kauraleipää ja selvitti niiden todellisen kaurapitoisuuden.

Tulos on yllättävä: leivistä kolmanneksessa eli viidessä leivässä kaikki sen sisältämä vilja on kauraa. Lopuissa kauraa on reilusti alle kolmannes.

Sataprosenttisia kauraleipiä ovat Vaasan 100% kaura, Leivon leipomon Pro Kaura, Perheleipurien Kaura100, Fazerin Vatsaystävällinen Kaura 100% sekä Primulan leipoma Lidlin Luomukaurasydän.

Näihin nähden toisessa ääripäässä on Vaasan leipoma Pirkka Kauraviipaleet. Siinä kauraa on 8,5 prosenttia viljasta. Lisäksi leipä sisältää kaurahiutaleita, jonka ansiosta kokonaiskaurapitoisuus nousee 13 prosenttiin.

Paljon enempää ei kauraa ole Sinuhen Kauraleseleivässä, Fazerin Kauraherkussa tai Primulan Herkku Kauraleivässä.

Kuluttaja-lehti kysyykin, miksi kauraleiväksi saa kutsua sellaistakin leipää, jossa kauraa on vain vähän. Jutussa viitataan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran antamaan suositukseen, jonka mukaan ruisleivässäkin pitää olla vähintään puolet ruista.

Eviran ylitarkastaja Tuulikki Lehto perustelee Kuluttajalle erilaista käytäntöä sillä, että ruisleivällä on suomalaisille aivan erityisen suuri merkitys.

Leipätiedotuksen toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen puolestaan kertoo, että kauraleipien kaurapitoisuudesta on keskusteltu myös alan piirissä.